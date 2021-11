Ein 94-jähriger Autofahrer verwechselte am Mittwochvormittag (17. November 2021) beim Einparken auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße in Aschaffenburg offensichtlich das Gas- mit dem Bremspedal.

Der Wagen des Mannes sei gegen das Heck eines geparkten Autos gestoßen, teilte die Polizei Aschaffenburg am Donnerstag mit. Dadurch sei das andere Auto gegen einen dritten Wagen geschoben worden. Eine 33-Jährige, die gerade neben ihrem Auto stand, um Einkäufe einzuladen, wurde zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt.

Senior verwechselt Pedale: Frau wird zwischen Autos geklemmt

Der 94-Jährige setzte anschließend wieder zurück und touchierte dabei noch ein weiteres Auto, welcher hinter ihm vorbeifahren wollte. Die 33-Jährige erlitt eine Beckenfraktur und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Insgesamt wurden durch den Unfall vier Autos beschädigt und ein Sachschaden von schätzungsweise 40.000 Euro verursacht.

Vorschaubild: © Wolfram Kastl/dpa