Aschaffenburg vor 1 Stunde

Unfall

18-Jährige von fremdem Mann angegriffen - als sie schon am Boden lag, trat er weiter zu

In Aschaffenburg wurde eine 18-Jährige von einem bislang Unbekannten angegriffen. Er fing plötzlich an sie zu schubsen und zu schlagen. Als sie schon am Boden lag, trat er ihr in den Rücken. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.