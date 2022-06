Am Freitagmittag gegen 11:15 Uhr kam es in der Dorfstraße in Omersbach (Kreis Aschaffenburg) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hund getötet wurde. Das berichtet die Polizeiinspektion Alzenau.

Eine Fußgängerin ging mit ihrem angeleinten Chihuahua ortsauswärts. Zeitgleich befuhr ein grauer Kleinwagen die Dorfstraße in derselben Richtung. Beim Vorbeifahren an der Frau touchierte der Pkw den Hund, welcher derart schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle starb, so die Polizei.

Der Fahrer des grauen Pkw fuhr einfach weiter, ohne sich um den Hund oder seine Besitzerin zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.