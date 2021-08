Am Mittwochmorgen (25. August 2021) hat ein 16-Jähriger die Kontrolle über sein Leichtkraftrad in Richtung Wolframs-Eschenbach im Kreis Ansbach verloren. Gegen 07.10 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem Kraftrad aus Gerbersdorf in Richtung Wolframs-Eschenbach, als er beim Abbiegen in die Ludwig-Erhard-Straße gegen ein Hinweisschild krachte, stürzte und sich verletzte.

Beim Sturz verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizeiinspektion Heilsbronn in einer entsprechenden Pressemitteilung berichtet. Lebensgefahr bestand nicht. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weshalb der 16-Jährige gegen das Verkehrszeichen fuhr, konnte auch bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn nicht geklärt werden.

Vorschaubild: © chalabala/Adobe Stock (Symbolfoto)