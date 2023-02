Als ein achtjähriger Grundschüler in dem Ortsteil Frankenhofen die Straße überquerte, um zu seinem Schulbus zu gelangen, übersah ihn eine 58-Jährige, die mit ihrem Wagen in Richtung Fürnheim unterwegs war: Sie erfasste den Jungen, der dadurch verletzt wurde.

Trotz des eingeschalteten Warnblinkers bemerkte die Frau die Situation zu spät und konnte nicht rechtzeitig bremsen. Wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagmorgen (28. Februar 2023).

Bub verletzt - Schulterverletzung muss im Krankenhaus behandelt werden

Der Rettungsdienst brachte den Jungen, der durch den Unfall eine Schulterverletzung erlitten hatte, in ein nahegelegenes Krankenhaus.



Die Polizei Dinkelsbühl bittet in diesem Zusammenhang die Autofahrer, insbesondere im Bereich von Bushaltestellen besonders vorsichtig zu fahren. Wenn ein Schulbus langsam an eine Haltestelle heranfährt, und das Warnblinklicht des Busses eingeschaltet ist, so darf dieser Bus nicht überholt werden. An einem Schulbus, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht, an einer Bushaltestelle steht, darf in beiden Fahrtrichtungen nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren werden.

Vorschaubild: © Wolfgang Filser/colourbox.de (Symbolbild)