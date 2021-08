Am Donnerstagnachmittag (26. August 2021) ist es im Kreis Ansbach auf der Strecke zwischen Lehrberg und Oberdachstetten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Ansbach am Freitag (27. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, war ein 78-jähriger Autofahrer auf der B13 in Richtung Oberdachstetten unterwegs, als er einen aus Ansbach kommenden Wagen eines 68-jährigen Fahrers übersah.

Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden der 78-jährige Unfallverursacher und seine Ehefrau leicht verletzt. Zudem erlitt der 78-Jährige einen Schock. Beide wurde in ein Klinikum gebracht. Der 68-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Allerdings wurde auch seine Ehefrau leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Kurzzeitig musste die B13 komplett gesperrt werden, so die Polizei. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort.