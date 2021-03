Tödlicher Unfall auf der A6 in Mittelfranken: Am Mittwochnachmittag (31. März 2021) hat sich auf der A6 bei Heilsbronn im Landkreis Ansbach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Kleinbus und einem Lkw ereignet.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung berichtet, befuhr gegen 10.50 Uhr der 52-jährige Fahrer des Kleinbusses die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Schwabach-West und Neuendettelsau kollidierte der 52-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit einem am Stauende stehen Lkw in der Wanderbaustelle.

Kleinbus kracht in Lkw: Ein 52-Jähriger verliert sein Leben

Der Kleinbus-Fahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein männlicher Beifahrer musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Nach Angaben von NEWS5 handelte es sich dabei um den 15-jährigen Sohn des Kleinbus-Fahrers.

Der Lkw-Fahrer blieb zwar unverletzt, steht allerdings unter Schock.

Die Unfallstelle war für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Heilbronn komplett gesperrt. Die Aufräumarbeiten und die damit verbundene Sperrung werden noch bis in den Nachmittag hinein dauern, so die Polizei. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schwabach-West abgeleitet. Es wird empfohlen die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Vor wenigen Tagen endete ebenfalls auf der A6 ein Unfall tödlich. Zwei Menschen verloren ihr Leben, als ein Transporter in einen Lkw krachte.