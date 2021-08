Am Dienstagvormittag (10. August 2021) hat sich auf der Staatsstraße 2245 im Landkreis Ansbach ein tragischer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, waren ein Mann und eine Frau jeweils auf ihren Motorrädern in Richtung Oberdachstetten unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Motorradfahrer auf Höhe Fladengreuth ins Bankett, die Ursache dafür ist noch unklar. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Die nachfolgende Bikerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Mann.

Kreis Ansbach: Bikerin erfasst gestürzten Fahrer

Der Gestürzte wurde so schwer verletzt, dass er trotz der Bemühungen des Rettungsdienstes noch am Unfallort verstarb. Die Motorradfahrerin war nach dem Zusammenprall ebenfalls gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Ansbach war vor Ort und nahm den Unfall auf. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde außerdem ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße wurde während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn.