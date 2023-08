Summer Breeze 2023: Polizei registriert sexuelle Belästigungen - trotzdem "insgesamt positive Bilanz"

Summer Breeze 2023 in Dinkelsbühl ist zu Ende: Von Dienstag (15. August 2023) bis Samstag (19. August 2023) versammelten sich im fränkischen Dinkelsbühl wieder mehr als 40.000 Metalfreunde. Zum Auftakt zur 2023er-Auflage des Metalfestivals Summer Breeze wurde es zünftig: Die Blasmusik-Kapelle Illenschwang eröffnete den offiziellen Musikteil des Festivasl am Mittwoch gegen 15 Uhr. Headliner sind dieses Jahr Megadeth, In Flames, Trivium und Powerwolf.

Nach dem Unwetter-Desaster des Wacken Open Air von vor knapp zwei Wochen, wo Teile der Fans aus Sicherheitsgründen nicht mehr aufs Festival gelassen wurde, reagierten die Summer-Breeze-Macher vom Unternehmen Silverdust in den sozialen Medien vorab: "Unser Infrastruktur-Team bereitet sich auf außergewöhnliche Wetterlagen vor." Statt heftigen Gewittern war es dann aber die Hitze, die den Fans zu schaffen machte. Die Polizei zieht eine "insgesamt positive Bilanz" des Metal-Spektakels im Kreis Ansbach.

Update vom 20.08.2023: Sexuelle Belästigungen, Alkoholfahrten, Diebstähle - Polizei zieht Summer-Breeze-Bilanz 2023

Die Polizei ziehe zum Summer Breeze 2023 "eine insgesamt positive Bilanz", heißt es aus dem Polizeipräsidium Mittelfranken. Das diesjährige Metal-Festival wurde demnach von rund 45.000 Menschen besucht. "An insgesamt fünf Einsatztagen mussten die Einsatzkräfte der Polizei nur selten eingreifen", schreibt das Präsidium. Insgesamt dokumentierten die Beamten der Festivalwache demnach rund 70 Vorgänge, bei denen es sich in der überwiegenden Zahl um Verlust- beziehungsweise Fundanzeigen gehandelt habe.

Neben 15 Diebstahlsdelikten registrierte die Polizei demnach fünf Körperverletzungsdelikte sowie zwei sexuellen Belästigungen. Vereinzelt erstatteten Festivalgäste laut Polizei Anzeige, weil sie beim Ticketverkauf Betrügern aufgesessen waren. Über unterschiedliche Plattformen seien "falsche" Tickets verkauft worden, die demzufolge letztlich keine Gültigkeit hatten. Die Polizei habe in diesen Fällen entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen hätten Einsatzkräfte einige wenige Verkehrsverstöße wie beispielsweise Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss angezeigt. Zudem sei es im Zusammenhang mit der Veranstaltung vereinzelt zu Verkehrsunfällen gekommen, die polizeilich aufgenommen worden seien. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag hätten Wetterprognosen "für Beunruhigung bei den beteiligten Sicherheitsbehörden" gesorgt. "Veranstalter und Sicherheitsbehörden trafen aus diesem Grund umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen, die glücklicherweise nicht zum Tragen kamen", heißt es.

Update vom 19.08.2023: Erbarmungslose Temperaturen beim Summer Breeze 2023 - Metal-Fans in Dinkelsbühl klagen über Hitze

Wenn der Feuerwehschlauch bei Festivals ausgepackt wird und Wasser literweise in die Menge gesprüht wird, ist das ein klares Zeichen für brütende Hitze. Der Donnerstag beim Summer Breeze 2023 war noch leicht regnerisch, Gewitter zogen nur knapp am Festivalgelände vorbei, wie unser Reporter vor Ort berichtet. Freitag und Samstag kletterte das Thermometer dann auf Temperaturen weit über 30 Grad: eine Hitze-Schlacht für die Metal-Fans.

Besonders der Freitag (18. August 2023) war ohne Abkühlung quasi kaum zu ertragen. Kaum ein Besucher, der nicht wegen der Hitze ächzte - besonders all die, die sich die Tage zuvor gerne das ein oder andere Kaltgetränk genehmigten. Der Veranstalter informierte konstant via App über mögliche Wetterveränderungen. "Trinkt genug Wasser", so die klare Ansage am Freitag. Auf dem Festivalgelände drängten sich die Besucher dann unter die aufgebauten Duschen, um sich bei leichtem Sprühregen abzukühlen.

Dicht drängten sich die Metalheads unter jeden Millimeter Schatten. Dazu gab es Wasser aus dem Hahn für lau. Die Veranstalter waren offenbar vorbereitet auf eine mögliche Hitzeschlacht. Der ein oder andere Fan dachte aber auch an all die Ordner, Security-Mitarbeiter oder Rettungskräfte, die mit teils dicker Weste oder Arbeitskleidung nur wenig Chancen hatten, sich Schatten oder Kühlmöglichkeiten zu suchen. Eine Besucherin betont: "Lob aussprechen muss man auch mal an die Helferinnen und Helfer, das ist nicht selbstverständlich."

Erstmeldung vom 17.08.2023: Infrastruktur-Team soll für mehr Ordnung sorgen - auch bei schwierigem Wetter

Zumindest die Anfahrt wurde zur Geduldsprobe für viele, die am Dienstagnachmittag auf das Festivalgelände gelangen wollten. Eine Gruppe aus Rheinland-Pfalz harrte vier Stunden aus, ehe sie gegen 22 Uhr auf das Gelände durften.

Die Veranstalter erklärten via Instagram: "Unser Team arbeitet auf Hochtouren und kommt sogar noch besser voran als in der Vergangenheit. Das ist zugegeben beim unerwartet großen Andrang für einige auf dem Weg zu uns (noch) nicht spürbar."

Doch auch nach 22 Uhr warteten noch viele Metal-Fans auf den Zufahrtsstraßen um Dinkelsbühl. Feuerwehr und Polizei steuerten den Verkehr. Kritik gab es von Festival-Besuchern an der Beschilderung zum Gelände. "Schlecht geregelt", kommentierte ein Besucher im Gespräch mit inFranken.de.

Wetterbericht für das "Breeze" - Sonne und Gewitter wechseln sich ab

Auch am Mittwochmorgen reisten viele Fans an, um ihr Camp aufzubauen. Komplett ausverkauft ist das Festival aber nicht. Noch sind Karten im Internet-Shop erhältlich.

Bisher verspricht der Wetterbericht für das "Breeze" gutes, aber auch wechselhaftes Wetter. Gegen Abend soll es am Mittwoch, Donnerstag und Freitag Gewitter geben. Ab Samstag soll es zunehmend sonnig werden. 2022 wurde es auf dem Festival bereits extrem matschig. Die Veranstalter warnten am Mittwochmorgen die Besucher per App vor möglichen Gewittern im Laufe des Tages.

Das Summer Breeze findet bereits seit 1997 bei Dinkelsbühl statt. Fans von Heavy Metal über Death Metal bis Hardcore kommen bei dem fränkischen Festival auf ihre Kosten. Neben den Headlinern spielen 2023 unter anderem Beartooth, Sepultura, Knocked Loose, Hatebreed und In Extremo.