Sachsen bei Ansbach vor 1 Stunde

Streit

Radler beleidigt Autofahrer - mit Bier in der Hand und Schülerin (13) im Anhänger

Mit einem Bier in der Hand und einer Schülerin in einem Anhänger, der dazu nicht zugelassen ist, war ein Mann in Landkreis unterwegs. Als er auf einen Autofahrer traf, eskalierte die Situation offenbar leicht.