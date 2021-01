Brodswinden vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Nach Dachstuhlbrand in Mittelfranken: Mehrere Menschen haben kein Zuhause mehr

Am Freitag hat es einen Feuerwehreinsatz in Mittelfranken gegeben. Ein Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Vollbrand. Nun haben die Bewohner kein Zuhause mehr.