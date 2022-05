Am Sonntag (22.05.2022) hat gegen 15.45 Uhr eine Person neben einem Waldweg bei den Wöhrweihern in Dentlein im Landkreis Ansbach ein stark beschädigtes Pedelec gefunden. In der Nähe des Pedelec lag ein umgestürzter Baum, wie die Polizeiinspektion Feuchtwangen mitteilte. Eine Person konnte laut Polizei jedoch im Umfeld trotz intensiver Suche nicht angetroffen werden.

Mittlerweile hat die Polizei die Besitzerin des Rads gefunden. Die Frau war wohl alleinbeteiligt verunglückt und blieb beim Unfall unverletzt.