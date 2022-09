Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (21. September 2022) in eine Photovoltaikanlage bei Petersaurach (Landkreis Ansbach) eingebrochen und haben die Beute samt eines Transporters zurückgelassen. Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Gegen 03.40 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Photovoltaikanlage an der A6 bei Petersaurach, westlich des Parkplatzes "Klosterwald". Hier demontierten sie mehr als 50 Photovoltaikpaneele sowie mehrere Wechselrichter im Gesamtwert von rund 100.000 Euro und luden sie in einen weißen Transporter der Marke "Iveco" mit polnischer Zulassung ein.

Kreis Ansbach: Unbekannte brechen in Photovoltaikanlage ein

Auf einem unbefestigten Weg unmittelbar neben dem Gelände fuhren die Unbekannten den Transporter offensichtlich derart fest, sodass sie ihr Fahrzeug am Tatort zurücklassen und ohne Beute flüchten mussten. An der Photovoltaikanlage entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt. Die Beamt*innen bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere werden Zeug*innen gesucht, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem weißen Transporter gemacht oder möglicherweise in der Nacht zum Mittwoch (21. September 2022) im Umkreis der Photovoltaikanlage Anhalter festgestellt oder mitgenommen haben.

Vorschaubild: © American Public Power Association/Unsplash.com (Symbolbild)