Zu einer Körperverletzung ist es am Freitag (16. September 2022) in Herrieden (Landkreis Ansbach) gekommen.

Während sich eine 16-Jährige auf der Kirchweih in Herrieden aufhielt, wurde sie bei den Autoscootern von einem Jungen an der Jacke gepackt. Dieser forderte anschließend Geld von ihr. Nachdem sich die 16-Jährige geweigert hatte, entfernte sich der Junge zunächst wieder, so die Polizeiinspektion Feuchtwangen.

Kreis Ansbach: Junge fordert Geld von 16-Jähriger

Als das Mädchen nach circa zwei Runden Fahrt mit dem Boxauto aussteigen wollte, fuhr der Junge, welcher ebenfalls mit einem Boxauto unterwegs war, neben sie und hielt dem Mädchen eine Spielzeugpistole an die Backe. Das Geschoss - ein Gummipfeil - traf das Mädchen, was bei dieser Schmerzen verursachte.

Nachdem das Mädchen den Vorfall ihrer Mutter berichtet hatte, wollte diese den Jungen zur Rede stellen. Dieser rannte jedoch mit einem Kumpel in Richtung Sportplatz davon. Kurze Zeit später wurde er wieder von der Mutter gesichtet, doch auch hier rannte dieser wieder davon. Das Mädchen konnte den Jungen wie folgt beschreiben:

circa 1,60 Meter groß

groß etwa 15 Jahre

schwarze, kurze Haare

Haare trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine weiße Jogginghose

und eine sprach fließend Deutsch

Vorfall angezeigt: Polizei sucht nach Zeugen

Der Vorfall wurde erst am Dienstag (20. September 2022) zur Anzeige gebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Telefonnummer 09852/6715-0 entgegen.