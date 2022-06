Ein unmissverständliches sexuelles Angebot hat einen Polizeieinsatz an der A6 im Landkreis Ansbach ausgelöst. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten jedoch nicht nur zwei leicht bekleidete Frauen vor.

Zwei 18-jährige Männer sprachen am Sonntagabend (19. Juni 2022) gegen 22 Uhr an der Tank- und Rastanlage "Frankenhöhe-Nord" an der A6 hilfesuchend eine Polizeistreife der Ansbacher Verkehrspolizei an, die zufällig vor Ort.

Männer nehmen Frauen in Auto mit - die betrinken sich auf Rückbank

Im Gespräch mit den Beamten schilderten die jungen Männer einen unangenehmen Vorfall: Die beiden, die gebürtig aus dem Allgäu stammen, hatten über die Mitfahrerzentrale zwei Frauen in ihrem Auto mitgenommen. Als die 26-Jährige aus Leipzig und die 28-Jährige, ebenfalls aus dem Allgäu, im Auto saßen, betranken sie sich zunächst aber.

Doch dabei blieb es nicht: Die Frauen zogen sich auch aus und "betätigten sich danach sexuell auf der Rücksitzbank", wie es die Polizei umschreibt. Außerdem forderten sie sowohl den Fahrer als auch den Beifahrer dazu auf, bei den Sexspielen mitzumachen. "Damit war das Männer-Duo offenbar überfordert", schreibt die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach in ihrer Mitteilung.

Die jungen Männer hielten daher an der Rastanlage an und wandten sich dort an die Polizeistreife. Als die Beamten daraufhin die nur noch leicht bekleideten Frauen sowie ihr Gepäck durchsuchten, fanden sie bei der 26-Jährigen ein Druckverschlusstütchen mit einigen Gramm Haschisch.

Gegen die Leipzigerin wurde deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Ähnlich kurioser Fall aus der Region: Verkehrsunfall bei Auto-Sex? Pärchen rammt anderes Auto - dann fliegen die Fäuste

Vorschaubild: © press ? and ?/pixabay.com