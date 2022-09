Zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus ist es am Dienstag (13. September 2022) in den frühen Abendstunden in der Klingengasse in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) gekommen.

Ausgelöst durch einen technischen Defekt an einem Küchengerät, entwickelte sich in einer Wohnung gesundheitsschädlicher Rauch. So berichtet die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber.

Rothenburg: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Die Spülmaschine wurde daraufhin kurzerhand von der Feuerwehr ausgebaut und ins Freie gebracht.

Die Bewohner*innen des gesamten Hauses konnten sich unter Mithilfe der eingesetzten Feuerwehren aus Rothenburg und Neusitz rechtzeitig in Sicherheit bringen. In der betreffenden Wohnung entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden im dreistelligen Bereich.

