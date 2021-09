Als eine Kassiererin der Norma-Filiale in der Fürther Straße in Heilsbronn an der Kasse einen Kunden aufforderte, eine Mund- und Nasenabdeckung zu tragen, rastete dieser aus und versuchte, die Kassiererin ins Gesicht zu schlagen. Diese konnte dem Schlag ausweichen und wurde nicht getroffen. Der zirka 40-jährige und 1,75 Meter große Täter hatte sich vor dem Eintreffen der Polizei bereits entfernt.