In einem Freibad im Landkreis Ansbach haben Unbekannte mehrere Wasserleitungen zerstört. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall und hofft auch auf hilfreiche Zeugenhinweise.

Die Sachbeschädigung hat zwischen Montag, 21. März 2022, gegen 16.30 Uhr und Dienstag, 22. März, gegen 10 Uhr stattgefunden, wie die Polizeiinspektion Heilsbronn berichtet. Die Täter verschafften sich Zugang zum Freibad am Philosophenweg, indem sie über den Zaun stiegen.

Wasserleitungen und Fliesen im Freibad demoliert

Im Freibad nahmen die Täter dann ein etwa zehn Kilogramm schweres Gitterost an sich, das den Revisionsschacht des Kinderbeckens abdeckte und warfen diesen anschließend in den Schacht hinein. Beim Herausheben des Gitters beschädigten sie zudem Fliesen. Als sie das Gitter in den Schacht warfen, rissen mehrere Wasserleitungen ab.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Heilsbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09872/9717-0 zu melden.

