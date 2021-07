Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Heilsbronn führte gegen 01:20 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Heilsbronner Straße durch. Hierbei wurden die Beamten von einem 21-jährigen Tatverdächtigen mehrfach beleidigt. Der anschließenden Identitätsfeststellung versuchte sich der Mann zu entziehen, sodass er zu Boden gebracht und fixiert werden musste.

Dies geschah in der Nähe einer circa 15-köpfigen Personengruppe. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird ein 24-jähriger Mann aus der Gruppe verdächtigt, Anlauf genommen und einem Polizeibeamten unvermittelt mit dem Fuß von hinten in den Rücken getreten zu haben. Einer weiteren Beamtin versetzte der Mann einen massiven Fußtritt in das Gesicht und flüchtete daraufhin.

Der 24-Jährige wurde am Montagmorgen vorläufig festgenommen und Dienstagnachmittag auf Antrag der Ansbacher Staatsanwaltschaft der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Ansbach zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Ermittlungen werden durch die Mordkommission der Ansbacher Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach geführt.

Aufgrund der potentiell lebensbedrohlichen Ausführung eines Fußtritts in das Gesicht der Polizeibeamtin erließ die Ermittlungsrichterin Haftbefehl gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Auskünfte über den weiteren Fortgang des Verfahrens erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Ansbach.

