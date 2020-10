Feuchtwangen vor 1 Stunde

Vermisst

Große Suche mit Polizeihubschrauber: Vermisster Mann in Schacht gestürzt

Mit einem Großaufgebot wurde am frühen Samstagmorgen nach einem vermissten Mann aus einem Altenheim in Feuchtwangen gesucht. Gegen 9.30 Uhr wurde der 79-Jährige gefunden. Auf einem Firmengelände war er in einen Schacht gestürzt.