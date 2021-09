Am Samstag (04. September 2021) ist kurz nach 15 Uhr in Dinkelsbühl der Baum, der auf der Verkehrsinsel vor dem Finanzamt steht, umgestürzt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass der 10 bis 15 Meter hohe Baum im Wurzelbereich umgefallen war. Durch die Äste wurden mehrere Fenster des Finanzamtes, sowie die Dachrinne und eine Straßelaterne beschädigt.

Der Schaden dürfte etwa bei 10.000 Euro liegen, wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl am Sonntag (05. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet. Unter dem Baum stand eine Bank, die auch beschädigt wurde. Glücklicherweise, so die Polizei, saß in diesem Moment niemand darauf, sodass keine Personen verletzt worden sind. Durch die Feuerwehr Dinkelsbühl und den Bauhof Dinkelsbühl musste der Baum komplett beseitigt werden. Warum der Baum umstürzte, kann bisher nicht gesagt werden.





Vorschaubild: © FreddyGreve/pixabay.com