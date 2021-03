In Ansbach führen ab Montage, den 15. März 2021, ausgewählte Hausärzte die Corona-Impfung durch. Das teilt das Landratsamt Ansbach mit. "Die Impfung gegen Corona durch den eigenen Hausarzt ist ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung, insbesondere im ländlichen Raum mit weiten Wegen", schreibt das Landratsamt. "Sie ist wohnortnah und kann in vertrauter Umgebung in der Praxis oder bei Hausbesuchen erfolgen."

Bisher sei die Impfung durch den Hausarzt aufgrund geringer Impfstoffmengen, Transportproblemen bei bestimmten Impfstoffen und den staatlich betriebenen Impfzentren nicht vorgesehen gewesen. Seit Wochen hätten Landrat Dr. Jürgen Ludwig und Oberbürgermeister Thomas Deffner sich daher gemeinsam mit ihren Kollegen aus Mittelfranken gegenüber dem Freistaat Bayern für eine schnelle Einführung des Hausarztmodells eingesetzt - mit Erfolg, wie es scheint.

Corona-Impfung durch Hausärzte in Ansbach: Erster Praxistest ab Montag

Vorausschauend seien in der Region zeitgleich erste Schritte eingeleitet worden, weit bevor hierzu Freistaat und Bund die Entscheidungen getroffen hatten. Hierzu seien Konzepte ausgearbeitet und interessierte Hausärzte angesprochen worden.

"In einem ersten Praxistest werden in der Woche ab dem 15. März 2021 insgesamt sechs Hausärzte im Landkreis Ansbach sowie in der Stadt Ansbach bettlägerige Patienten zuhause gegen SARS-CoV-2 impfen. Hierzu werden rund 300 Dosen Impfstoff zur Verfügung gestellt", teilt das Landratsamt mit. "Dies erfolgt in Zusammenarbeit der Katastrophenschutzbehörden in Landratsamt Ansbach und Stadtverwaltung Ansbach mit Dr. Hans-Erich Singer, Koordinierungsarzt des Landkreises Ansbach, sowie Dr. Markus Bucka, Koordinierungsarzt der Stadt Ansbach und Ärztlicher Leiter des Impfzentrums Ansbach."



Landrat Dr. Ludwig und Oberbürgermeister Deffner begrüßten die Maßnahme in einer schriftlichen Erklärung: „Wir begrüßen es außerordentlich, dass nun erste Schritte zur Impfung durch Hausärzte unternommen werden. Uns ist es auch ganz wichtig, dass Menschen, die zu Hause gepflegt werden, jetzt erreicht werden können. Hinzu kommt, dass die Wege zur Impfung damit kürzer werden. Die Erkenntnisse aus dem Praxistest werden helfen, in den nächsten Wochen mit vielen interessierten Haus- und Fachärzten in der ganzen Breite wohnortnah impfen zu können.“

