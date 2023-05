Statt für eine Verkehrskontrolle im nordschwäbischen Auhausen anzuhalten, beschleunigte ein 24-jähriger Fahrer am Mittwochabend (10. Mai 2023) gegen 17.45 Uhr mit seinem Auto und versuchte der Polizeistreife der Inspektion Nördlingen mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mittelfranken zu entkommen. Das berichtet die Polizei Dinkelsbühl. Die rasante Flucht führte von Auhausen durch den Wassertrüdinger Ortsteil Schobdach.

Unmittelbar danach endete die waghalsige Flucht jedoch abrupt an einem Bachlauf zwischen den Ortschaften Schobdach und Altentrüdingen. Das Auto des 24-Jährigen stieß, nachdem er über eine Wiese gefahren war, gegen eine Holzbrücke und blieb dort auf dem Dach liegend an einem Bachlauf hängen. Der Fahrer versuchte schließlich noch zu Fuß zu flüchten, was die Beamten jedoch verhindern konnten und ihn festnahmen.

Autofahrer flüchtet bei Verkehrskontrolle - amtsbekannter 24-Jähriger nach Unfall verletzt

Der amtsbekannte junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Beamten der Polizeiinspektion Dinkelsbühl brachten den Täter später zur Blutentnahme ins Klinikum nach Dinkelsbühl, da der Verdacht wegen Einnahme von Betäubungsmitteln bestand.

Die Polizeibeamten der Inspektion Dinkelsbühl ermitteln in diesem Zusammenhang nun wegen verschiedener Strafdelikte gegen den 24-Jährigen. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Vorfalls und insbesondere gefährdete oder betroffene Personen unter der Telefonnummer 09851/5719-0 melden.

Vorschaubild: © Peter Kneffel (dpa)