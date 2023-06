Rothenburg ob der Tauber: Brand eines Reifenlagers - Löscharbeiten dauern an

Am heutigen Samstagmittag (17.06.2023) ereignete sich ein Brand in einem Autohaus in Rothenburg ob der Tauber. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch immer an.

Mitarbeiter eines Autohauses in der Schützenstraße hatten gegen 12:00 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich des im Keller des Gebäudes gelegenen Reifenlagers festgestellt und die Feuerwehr verständigt.

Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten kurz darauf fest, dass in der Reifenhalle ein Feuer ausgebrochen war und diese im Vollbrand stand. Aufgrund der immensen Rauchentwicklung veranlassten die Polizei sowie die Integrierte Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes einen Warnhinweis an betroffene Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zur Stunde (18:00 Uhr) sind über 200 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks, des Bayerischen Roten Kreuzes, der Polizei sowie des Katastrophenschutzes im Einsatz. Das Feuer ist zwar gelöscht, jedoch werden die Nachlöscharbeiten noch mehrere Stunden andauern.

Die Ursache für den Ausbruch des Brandes ist derzeit, ebenso wie die Höhe des entstandenen Sachschadens, unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden in dem betroffenen Gebäude mehrere Tausend Reifen gelagert. Personen kamen nicht zu Schaden.

Aufgrund der großen Zahl an anfahrenden Einsatzkräften musste die direkt angrenzende Staatsstraße 2419 (Würzburger Straße) mehrfach kurzzeitig gesperrt werden.

