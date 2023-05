Herrieden: Einbruch in Agrarfachhandel - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (17.05.2023) und Freitagmorgen (19.05.2023) brachen Unbekannte in einen Agrarfachhandel im Herriedener Gemeindeteil Mühlbruck (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 08:30 Uhr am Freitag gelangten bislang unbekannte Täter auf das Gelände des Fachhandels am Mühlbruck und drangen in eine Lagerhalle ein. Daraus entwendeten sie mehrere Hundert Kanister Pflanzenschutzmittel, deren Gesamtwert im fünfstelligen Bereich liegt.

Ersten Ermittlungen zufolge muss aufgrund der Menge der entwendeten Waren davon ausgegangen werden, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat, die für den Abtransport der Kanister mit einem Fahrzeug auf das Firmengelände gefahren sein müssen.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, die im oben genannten Zeitraum ein Fahrzeug auf dem Firmengelände gesehen haben oder sonst verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

