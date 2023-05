Heilsbronn: Diebe wollten gestohlene Solarpanels abtransportieren - Festnahme

Bereits am Freitagmorgen (27.05.2023) nahm die Polizei im Bereich von Petersaurach (Lkrs. Ansbach) drei Personen fest. Die Männer stehen in Verdacht, zahlreiche Panels einer Photovoltaikanlage gestohlen zu haben.

Eine Streife war in den Morgenstunden in einem Waldstück bei Petersaurach auf einen festgefahrenen Miet-Lkw ohne Insassen gestoßen. Bei einer Überprüfung der Ladefläche fanden die Beamten rund 150 Panels einer Photovoltaikanlage, die offensichtlich gestohlen worden waren. Unweit des Lkw stießen die Polizisten auf einem Waldweg auf einen Pkw, in dem sich ein 38-jähriger Mann befand. In dem Pkw konnten die Polizisten außerdem spezifisches Werkzeug für die Montage von Solarpanels feststellen. Zwei weitere Männer (31 und 32 Jahre alt), die während der Überprüfung zu dem Pkw zurückgekommen waren, wurden ebenfalls wegen Diebstahlsverdacht festgenommen.

Im weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass der Besitzer der betroffenen Photovoltaikanlage den Diebstahl am selben Tag gemeldet hatte. Der Wert der entwendeten Panels liegt bei über 20.000 Euro. Gegen die drei Männer wird wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls ermittelt. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte gegen die Männer Haftantrag. Sie wurden am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

