Dinkelsbühl: Diebstahl aus Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen (03.06.2023) schlugen bislang unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Juweliers in Dinkelsbühl ein und entwendeten mutmaßlich mehrere Schmuckgegenstände. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die nach ersten Erkenntnissen zwei Unbekannten schlugen gegen 04:45 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstad die Scheibe des Juweliers am Altrathausplatz ein und entnahmen mutmaßlich mehrere Schmuckgegenstände aus der Auslage. Im Anschluss rannten sie durch das Wörnitztor in Richtung Feuchtwanger Straße davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Streifen der Polizeiinspektion Dinkelsbühl blieb ohne Erfolg. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute gemacht haben ist noch unklar und nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, die vom zuständigen Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernommen werden.

Die Beamten bitten in dem Zusammenhang auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder insbesondere zwei Personen gesehen haben, die sich an der genannten Örtlichkeit verdächtig verhalten haben (einer der Täter soll mit einem Kapuzenpulli bekleidet gewesen sein), werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell