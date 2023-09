Jugendliche haben am Dienstagabend (05. September 2023) einen Klingelstreich durchgeführt - und damit einen Bewohner stark aufgeregt. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr in der Straße "An der Stadtmauer" in Herrieden.

Der ältere Bewohner regte sich so sehr über den Streich auf, dass er auf der Straße zusammenbrach, berichtet die Polizeiinspektion Feuchtwangen.

Mann bricht auf Straße zusammen - und muss ins Krankenhaus

Der Mann benötigte medizinische Versorgung und kam "mit kritischem Zustand" in ein umliegendes Krankenhaus.

Sachdienliche Hinweise und Zeugenaussagen zu den Jugendlichen nimmt die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter der Telefonnummer 09852-6715-0 entgegen.

