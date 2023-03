Zu einem Streit zwischen einer 16-Jährigen und einer 15-Jährigen ist es am Sonntag (26. März 2023) gegen 15.25 Uhr an der Promenade ins Ansbach gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung hat die 16-Jährige die 15-Jährige an der Nase verletzt. Das teilt die Polizeiinspektion Ansbach mit.

Wenig später eskalierte die Auseinandersetzung in der Nürnberger Straße in dem Fast-Food-Restaurant McDonald's.

Ansbach: 15-Jährige geht auf 16-Jährige los

Hier ging die 15-Jährige zusammen mit einer 12-jährigen Freundin und deren 38-jährigen Mutter gemeinsam auf die 16-Jährige los und schlugen diese. Daraufhin entwickelte sich eine wechselseitige Körperverletzung. Erst kürzlich hatten Mädchen in Ansbach zwei Polizeieinsätze ausgelöst, als sie erst einen Lehrer und später eine 14-Jährige attackierten.

Gegen alle vier beteiligten Frauen wird nun wegen Körperverletzung beziehungsweise wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich ermittelt. Die Beteiligten wurden bei der Auseinandersetzung nur leicht verletzt.

