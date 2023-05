Alkohol-Ausraster bei Ansbach - Menschen mit Waffe bedroht.

Zu einem echten Aufreger ist es laut Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber am Montagmorgen gekommen. Dem Bericht nach kam es gegen 3.45 Uhr in der Frankenheimer Staße in Schillingsfürst bei einer Feier zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - ein Promille-Ausraster mit heftigen Folgen.

Zunächst war es den Angaben nach ein verbaler Streit zwischen zwei Männern. Ein 28-Jährige setzte im Verlauf dann aber zu einem Kopfstoß gegen einen 23-Jährigen an. Beide erlitten daraufhin Verletzungen am Kopf. Der Kopfstoß-Angreifer drohte alle umzubringen, mit einer Waffe. Kurz darauf hatte er die Party verlassen.

Alkohol-Ausraster mit Schreckschusswaffe auf Party

Später kam der 28-Jährige dann wie angekündigt mit einer Waffe zurück. Es handelte sich dabei um eine Schreckschusspistole. Es schoss damit mehrmals in die Luft. Ein 27-Jähriger erlitt durch das Abfeuern der Waffe laut Polizei-Bericht eine Hörbeeinträchtigung.

Der Schütze konnte unter Mithilfe von Passanten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Promille-Stand aller Beteiligten war dem Beitrag nach entsprechend hoch. Der genaue Sachverhalt ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Für den 28-Jährige geht es jetzt um die Tatbestände der Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und ein Verstoß gegen das Waffengesetz.