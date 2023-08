Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ansbach erlebte auf einem Rastplatz an der A6 eine eher unübliche Situation.

Am Mittwochnachmittag (2. August 2023) gegen 15.45 Uhr wollte ein französischer Durchreisender nach einer Toilettenpause am Rastplatz Geisberg zu seinem Reisebus zurückkehren, wobei er feststellen musste, dass dieser ohne ihn in Fahrtrichtung Nürnberg weitergefahren war.

Reisebus samt Gepäck verschwunden - Fahrgast an A6 in Franken gestrandet

Laut Polizeiangaben hatte der Busfahrer den Mann vergessen und war mit dessen Gepäck weitergefahren. Eine Streife der VPI Ansbach versuchte anschließend vergebens, eine Lösung mit dem Busunternehmen auszuarbeiten.

Für den Franzosen nahm der Vorfall aber dennoch eine glückliche Wendung: Etwa eine Stunde nachdem er das Fehlen des Busses bemerkt hatte, erklärte eine zufällig ebenfalls auf dem Rastplatz anwesende Landsfrau sich bereit, den Mann in Richtung seines Reiseziels - Dresden - mitzunehmen.

Vorschaubild: © thetrond / pixabay.com