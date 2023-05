Am Freitag (26. Mai) kurz vor 18 Uhr fuhr auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg kurz nach dem Parkplatz Geisberg ein 60-jähriger Autofahrer auf einen auf der rechten Spur fahrenden Lkw auf. Dabei wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Davon berichtete die Verkehrspolizei Ansbach.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 60-Jährige "massiv unter Alkoholeinfluss" stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 2,56 Promille. Außerdem war er nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheines. Des Weiteren stellte sich heraus, dass er nach Suizidankündigung zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben war. Es konnte jedoch nicht geklärt werden, ob das Auffahren auf den Lkw absichtlich herbeigeführt wurde und somit als Suizidversuch zu werten ist.

Mann in Auto eingeklemmt: Mittelschwer verletzt ins Klinikum eingeliefert

Der 60-Jährige wurde nach erfolgter Behandlung im Krankenhaus, in das Bezirksklinikum eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 65.000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Burgoberbach und Brodswinden, sowie das THW Feuchtwangen.

Vorschaubild: © Christoph Weiss