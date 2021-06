In Bechhofen ist es in der Gunzenhausener Straße am Dienstagnachmittag (15. Juni 2021) gegen 15.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 23-jähriger Autofahrer wollte gerade von der Gunzenhausener Straße in Richtung Innenstadt fahren.

Gleichzeitig befuhr ein 16-jähriger Biker die Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 23-Jähriger übersah den jungen Biker, als er gerade nach links abbiegen wollte und es kam zur Kollision. Der 16-Jährige stürzte und zog sich mehrere Knochenbrüche zu, so die Polizeiinspektion Feuchtwangen in einer Pressemitteilung am Mittwoch (16. Juni 2021). Der Biker wurde in ein Krankenhaus nach Ansbach gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

Symbolbild: fsHH/pixabay.com