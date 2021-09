Ein 28-Jähriger hat am Montag (6. September 2021) in einem Supermarkt in Ansbach Ärger gemacht. Laut Bericht der Ansbacher Polizei pöbelte er das Verkaufspersonal an, weil er sich nicht in der Schlange vor der Kasse anstellen wollte.

Der Mann war dabei offensichtlich betrunken. Die Polizei kam hinzu und erwischte den 28-Jährigen gerade, als er mit seinem E-Bike wegfahren wollte. Damit nicht betrunken weiterfährt, stellten die Beamten das Gefährt sicher. Sie erklärten ihm, er könne das E-Bike wieder in Empfang nehmen, wenn er nüchtern ist.

Betrunkener pöbelt in Ansbacher Supermarkt: Polizei stellt E-Bike sicher

Der erste Abholversuch scheiterte aber kläglich: Der Mann tauchte am Dienstag auf der Polizeidienststelle auf, um sein Rad abzuholen - war aber immer noch deutlich alkoholisiert. Er musste zu Fuß wieder nach Hause.

