Ansbach vor 46 Minuten

Unbekannte Täter werfen Wasserbomben von Brücke - hoher Sachschaden an Pkw

Am Freitag (20.05.22) kam es in Ansbach zu einer Sachbeschädigung mithilfe einer Wasserbombe. Die bislang unbekannten Täter richteten einen hohen Sachschaden an einem fahrenden Pkw an.