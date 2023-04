Ansbach: Umspannwerk wird deutlich ausgebaut - Investitionen in Millionen-Höhe

Die N-Ergie Netz GmbH verstärkt ihr Stromnetz und hat am Montag, 17. April 2023 begonnen, ihr Umspannwerk in Winterschneidbach zu erweitern.

Wie die N-Ergie Aktiengesellschaft erklärt, laufen die Vorbereitungen bereits seit einigen Monaten: Unter anderem wird auf dem Gelände ein zusätzliches Betriebsgebäude errichtet. Nun beginnen die Arbeiten an der Schaltanlage. Bis Mitte 2025 soll der Umbau abgeschlossen sein.

Investition in Höhe von 17 Millionen Euro

Die N-Ergie Netz GmbH investiert in Winterschneidbach insgesamt gut 17 Millionen Euro, um die bestehende 110-Kilovolt(kV)-Schaltanlage neu aufzubauen und eine zusätzliche 20-kV-Schaltanlage zu integrieren. Neben den zwei bestehenden Großtransformatoren mit einer Leistung von je 40 Megavoltampere (MVA) kommt künftig auch ein zusätzlicher Trafo mit einer Leistung von 63 MVA zum Einsatz.

Die Arbeiten sind besonders komplex, da das Umspannwerk im laufenden Betrieb erneuert wird. Die Leistung des Umspannwerks ist dadurch zeitweise geringer. Die N-Ergie Netz GmbH hält die Stromversorgung in der Region jedoch durchgängig aufrecht.

Erweiterung der Netzkapazität in der Region

Verbunden mit der bereits seit mehreren Jahren laufenden Erneuerung der 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen Winterschneidbach und Müncherlbach sowie der Erweiterung des Umspannwerks Petersaurach ab 2024 entschärft die N-Ergie Netz GmbH damit einen der wesentlichen Engpässe in ihrem Stromnetz. Insgesamt wird die Übertragungskapazität auf der Strecke verdreifacht.

Die N-Ergie Netz GmbH reagiert damit auf den dynamisch fortschreitenden Ausbau der Erneuerbaren in der Region. Das verstärkte Stromnetz erhöht die Aufnahmekapazität für die zahlreichen Solarkraftwerke, die in den letzten Jahren in Westmittelfranken aufgebaut wurden und in der kommenden Zeit errichtet werden.

Herausforderung für das Stromverteilnetz

Ein leistungsfähiges Stromnetz ist die Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Ganz besonders kommt es auf das Verteilnetz als untere Ebene an, in das so gut wie alle Erneuerbaren einspeisen – im Netzgebiet der N-Ergie Netz GmbH sind das bereits rund 70.000 Anlagen.

Der dynamische Zubau von weiteren Photovoltaik-Anlagen, insbesondere großer und leistungsstarker Solarkraftwerke, stellt die N-Ergie Netz GmbH in den kommenden Jahren vor eine sehr große Herausforderung.