Ein lautes Miauen zog am Montag (11. Juli 2022) gegen 23.15 Uhr in Ansbach die Aufmerksamkeit zweier Spaziergänger auf sich. Das teilt die Polizei Ansbach mit. Ein 22-Jähriger und eine 24-Jährige waren gerade in der Rettistraße auf einem nächtlichen Spaziergang unterwegs, als sie das Geräusch bis zu einem geparkten Auto zurückverfolgen konnten.

Im Motorraum des Wagens entdeckten die beiden ein Kätzchen. Das etwa drei bis vier Wochen alte Tier war laut Polizei irgendwie dort hineingeraten und hatte sich eingeklemmt. Den Spaziergängern gelang es auch nach mehreren Versuchen nicht, das Tier zu befreien, weshalb sie die Polizeiinspektion Ansbach riefen - mit vereinten Kräften gelang dann ihre Befreiung. Versuche, den/die Halter*in des Wagens zu erreichen, scheiterten zunächst. Die grau-schwarz getigerte Katze wurde in das Tierheim Ansbach gebracht und kann dort von dem/der Besitzer*in abgeholt werden.

