Der zuständige Jagdpächter eines Waldgebiets bei Elpersdorf (Gemeindeteil der Stadt Ansbach in Mittelfranken) hat mitgeteilt, dass im Wald durch einen Unbekannten Schilder aufgestellt wurden, die Hundebesitzer vor Fallen im Wald warnt. Nach Angaben des zuständigen Jagdpächters an die Polizei wird in dem Waldgebiet keine Fallenjagd betrieben.

Vorschaubild: © ToNic-Pics/pixabay.com