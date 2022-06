In Ansbach musste am Sonntagabend (5. Juni 2022) ein 42-Jährige eine schmerzhafte Bekanntschaft mit einer Hündin machen. Wie die Ansbacher Polizei berichtet, war der Mann im Außenbereich einer Kneipe am Tisch eines 61-jährigen Hundebesitzes vorbeigegangen.

Dieser hatte seine Mischlings-Hündin zwar angeleint, konnte aber dennoch nicht verhindern, dass das Tier plötzlich aufsprang und auf den vorbeilaufenden Mann losging. Die Hündin fügte dem Mann durch seine Hose eine Bisswunde am "Allerwertesten" zu, so die Polizei.

Mann in Ansbach von Hund in den Hintern gebissen

Der 42-Jährige musste wegen seiner Verletzung ambulant im Klinikum behandelt werden. Der Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zur Verantwortung gezogen.

Vorschaubild: © Soeren Stache/dpa (Symbolbild)