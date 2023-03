Am Samstag (18. März 2023) kam es im Ansbacher Stadtgebiet zu einer Verkehrsunfallflucht, welche dank eines kleinen Jungen umgehend geklärt werden konnte. Das teilte die Polizei Ansbach mit.

Gegen 13 Uhr passierte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Benzstraße ein Unfall. Die 81-jährige Frau fuhr beim Ausparken gegen ein anderes parkendes Auto. Die Fahrerin begutachtete zwar die Unfallschäden, verließ jedoch die Unfallörtlichkeit, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Kleiner Junge beobachtet Unfall: Dank ihm kann die Unfallflucht aufgeklärt werden

Dank eines aufmerksamen 10-jährigen Jungen konnte die Fahrerin jedoch umgehend ermittelt und an ihrer Wohnung angetroffen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Vorschaubild: © Felix Kästle (dpa)