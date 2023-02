Am Freitagnachmittag (24.02.2023) geriet eine Wohnung in Ansbach in Brand. Aufmerksame Passanten teilten gegen 14:05 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Brauhausstraße mit.

Bei Eintreffen der alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Ansbach und der Kräfte der Ansbacher Feuerwehr, stellten diese neben dichtem Rauch bereits offene Flammen im Gebäude fest.

Brand in Mehrfamilienhaus in Ansbach: Feuerwehr bekämpft Flammen

Die Bewohner des Anwesens konnten sich zwischenzeitlich unverletzt in Sicherheit begeben. Dank der unmittelbar eingeleiteten Maßnahmen zur Brandbekämpfung konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden und das Feuer zügig abgelöscht werden.

Dennoch wurde eine Wohnung des Anwesens stark beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden: Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich dieser auf eine hohe fünfstellige Summe. Die Ursache des Brandes ist bisher unbekannt und derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Für die Dauer des Löscheinsatzes musste die Zufahrt zur Brauhausstraße zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Auch interessant: Vor kurzem kam es im Landkreis Ansbach zu einemVerkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Auch ein Rettungseinsatz per Hubschrauber war nötig.