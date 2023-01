Dinkelsbühl vor 8 Minuten

Bemerkenswerte Verkehrskontrolle

Komplett durchgerostet und Löcher mit Dosen zugeklebt: Polizei stoppt Käse-Sattelzug auf der A7

Am Dienstag geriet ein 35-jähriger Fahrer auf der A7 in eine Polizeikontrolle. Dabei stellten die Beamten erhebliche Mängel an dem Fahrzeug fest, das 20 Tonnen Käse transportierte. Es war im wahrsten Sinne des Wortes löchrig wie ein Käse...