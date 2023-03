Pkw brennt auf der A6 komplett aus - und hat wertvolle Fracht an Bord: Am Samstag kurz nach 8 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Kurz vor der Rastanlage Frankenhöhe vernahm er einen lauten Knall, und der Pkw fing an zu qualmen.

Daraufhin verließ er die Autobahn an der Rastanlage. Kurz nachdem der Fahrer den Pkw unverletzt verlassen hatte, ging dieser in Flammen auf und brannte vollständig aus.

Zum Löschen des Fahrzeuges waren circa 30 Feuerwehrleute der Feuerwehren Weinberg, Aurach und Feuchtwangen vor Ort.

Nach Angaben des Fahrers befand sich im Fahrzeug eine professionelle Kameraausstattung, die ebenfalls verbrannte. Der Gesamtschaden beläuft sich daher auf circa 250.000 Euro.

