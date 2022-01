Autofahrer müssen sich demnächst auf Sperrungen auf der A6 einstellen: Hier soll ein Teil der Fahrbahn Anfang Februar saniert werden.

Im Bereich der Anschlussstelle Ansbach wird die A6 in Fahrtrichtung Nürnberg von Dienstag (1. Februar 2022), 18.30 Uhr, bis Mittwoch (2. Februar), 6 Uhr, gesperrt. Im beschriebenen Bereich müssen Schäden an der Fahrbahn ausgebessert werden. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse sei es notwendig, die Autobahn zeitweise zu sperren, wie die Autobahn GmbH des Bundes mit Niederlassung in Nordbayern ankündigt.

Der Verkehr wird daher an der Abfahrt Ansbach von der Autobahn ausgeleitet und zum Knotenpunkt der B13 mit der Staatsstraße 2221 geführt. Hier gibt es eine Wendemöglichkeit, um anschließend wieder auf die A6 in Richtung Nürnberg auffahren zu können. An der Anschlussstelle Herrieden werden Informationstafeln auf die Sperrung hinweisen und eine Ausweichmöglichkeit über die Bedarfsumleitung U7 angezeigt. Im Bereich der Baustelle sollten Autofahrer besonders vorsichtig unterwegs sein.