In Franken finden sich zahlreiche Möglichkeiten, entspannt zu schwitzen und in gewisser Form Urlaub daheim zu genießen. Wir stellen elf Saunen in Franken vor, deren Besuch sich lohnt. Die Auflistung erfolgt nach Alphabet und stellt kein Ranking dar.

Sauna 1: 5-Sterne-Saunawelt "Erdfeuer" im ThermeNatur Bad Rodach

In der Saunawelt "Erdfeuer" der ThermeNatur Bad Rodach entsteht aus Naturkräften der Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft ein besonderes Sinneserlebnis. Offene Feuerstellen und die Blockhaus-Saunen aus bis zu 500 Jahre altem finnischen Kiefernholz sind ein besonderer Blickfang. Die 5-SternePremium Saunawelt hat Erd-, Aufguss-, Erdhügel- und die Finnische Sauna zu bieten. Die BioOase befindet sich im fließenden Übergang vom Innen- zum Außenbereich. Neu ist ein "Baumwipfelpfad" - der Ruhebereich dient zur Tiefenentspannung in luftiger Höhe.

Öffnungszeiten : Sonntag bis Donnerstag 10.00 bis 21.00 Uhr; Freitag und Samstag 10.00 bis 23.00; Details zu Ausnahmen sind der Website zu entnehmen

Sonntag bis Donnerstag 10.00 bis 21.00 Uhr; Freitag und Samstag 10.00 bis 23.00; Details zu Ausnahmen sind der Website zu entnehmen Adresse : ThermeNatur Bad Rodach, Thermalbadstr. 18, 96476 Bad Rodach

ThermeNatur Bad Rodach, Thermalbadstr. 18, 96476 Bad Rodach Anfahrt : Die Erdfeuer-Saunawelt der ThermeNatur Bad Rodach liegt in Oberfranken und ist über die A73 (und dann weiter auf der St 2205) mit dem Pkw zu erreichen. Außerdem ist die ThermeNatur gut mit Bus und Bahn erreichbar.

Die Erdfeuer-Saunawelt der ThermeNatur Bad Rodach liegt in Oberfranken und ist über die A73 (und dann weiter auf der St 2205) mit dem Pkw zu erreichen. Außerdem ist die ThermeNatur gut mit Bus und Bahn erreichbar. Preise: 2 Stunden: 19,50 Euro; 3 Stunden: 20,50 Euro; 4 Stunden: 21,00 Euro; Tageskarte: 25,50 Euro

2 Stunden: 19,50 Euro; 3 Stunden: 20,50 Euro; 4 Stunden: 21,00 Euro; Tageskarte: 25,50 Euro Website: therme-natur.de

Sauna 2: Obermain Therme Bad Staffelstein

Elf Themensaunen auf rund 15.000 Quadratmetern Fläche (Innen- und Außenbereiche) laden zu erholsamen Momenten ein. Speziell ist die Suola-Sauna, in der mittels Gradierwerk vernebeltes Salz ("Sole") die Atemwege befreit und den Saunierenden tief durchatmen lässt. Zum gigantischen Sauna-Land gehören auch ein Naturbadesee sowie luxuriöse Ruhe- und Loungebereiche.

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Mittwoch und Sonntag von 9.00 bis 21.00 Uhr; Donnerstag, Freitag und Samstag von 9.00 bis 23.00 Uhr; über Fasching (16.02. bis 25.02.2023) und Ostern (30.03. bis 15.04.2023) täglich verlängerte Öffnungszeiten bis 23 Uhr; am 24. Dezember geschlossen

Montag, Dienstag, Mittwoch und Sonntag von 9.00 bis 21.00 Uhr; Donnerstag, Freitag und Samstag von 9.00 bis 23.00 Uhr; über Fasching (16.02. bis 25.02.2023) und Ostern (30.03. bis 15.04.2023) täglich verlängerte Öffnungszeiten bis 23 Uhr; am 24. Dezember geschlossen Adresse : Obermain Therme, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein

Obermain Therme, Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein Anfahrt : Die Obermain Therme liegt im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels und ist am besten über die A73 (Ausfahrt 14, Bad Staffelstein Kurzentrum) zu erreichen. Auch mit dem Zug ist die Therme optimal erreichbar, denn sie liegt direkt neben dem Bahnhof Bad Staffelstein.

Die Obermain Therme liegt im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels und ist am besten über die A73 (Ausfahrt 14, Bad Staffelstein Kurzentrum) zu erreichen. Auch mit dem Zug ist die Therme optimal erreichbar, denn sie liegt direkt neben dem Bahnhof Bad Staffelstein. Preise: 2 Stunden: 19,50 Euro (ermäßigt: 17 Euro); 3 Stunden: 21,50 Euro (ermäßigt: 19 Euro); 4 Stunden: 23,50 Euro (ermäßigt: 21 Euro); Tageskarte: 33,50 Euro (ermäßigt: 30 Euro); die Preise gelten jeweils für die Kombination aus Sauna-Land und Thermenmeer.

2 Stunden: 19,50 Euro (ermäßigt: 17 Euro); 3 Stunden: 21,50 Euro (ermäßigt: 19 Euro); 4 Stunden: 23,50 Euro (ermäßigt: 21 Euro); Tageskarte: 33,50 Euro (ermäßigt: 30 Euro); die Preise gelten jeweils für die Kombination aus Sauna-Land und Thermenmeer. Website: www.obermaintherme.de/

Sauna 3: Franken-Therme Bad Windsheim

Von der klassischen finnischen Sauna über das Brechelbad bis hin zur eiskalten Schnee-Sauna bietet die Franken-Therme Bad Windsheim für jeden Gusto die passende Entspannungskabine. Das täglich wechselnde Aufgussprogramm und die Strandkörbe im Saunagarten wissen zu überzeugen.

Öffnungszeiten : täglich 9.00 bis 22.00 Uhr mit Badeschluss um 21.30 Uhr

täglich 9.00 bis 22.00 Uhr mit Badeschluss um 21.30 Uhr Adresse : Franken-Therme Bad Windsheim, Erkenbrechtallee 10, 91438 Bad Windsheim

Franken-Therme Bad Windsheim, Erkenbrechtallee 10, 91438 Bad Windsheim Anfahrt : Die Franken-Therme Bad Windsheim liegt im mittelfränkischen Landkreis Neustadt und ist über die A7 (Ausfahrt Bad Windsheim) sowie anschließend die B470 zu erreichen.

Die Franken-Therme Bad Windsheim liegt im mittelfränkischen Landkreis Neustadt und ist über die A7 (Ausfahrt Bad Windsheim) sowie anschließend die B470 zu erreichen. Preise: 2,5 Stunden: 20,50 Euro; 3,5 Stunden: 22 Euro; 4,5 Stunden: 23,50 Euro; Tageskarte: 26,50 Euro; die Preise setzen sich jeweils zusammen aus Badehallen plus Aufschlag Saunalandschaft

2,5 Stunden: 20,50 Euro; 3,5 Stunden: 22 Euro; 4,5 Stunden: 23,50 Euro; Tageskarte: 26,50 Euro; die Preise setzen sich jeweils zusammen aus Badehallen plus Aufschlag Saunalandschaft Website: franken-therme.net/

Sauna 4: Bambados Bamberg

Neben der internen Zone mit mehreren Saunen auf zwei Etagen und insgesamt rund 1.120 Quadratmetern Fläche beherbergt das Bambados Bamberg einen schönen, 2.000 Quadratmeter großen Außenbereich mit Naturbadeteich, gemütlichen Liegeplätzen sowie Kelo-, Erd- und finnischer Sauna.

Öffnungszeiten : täglich 10.00 bis 22.00 Uhr

täglich 10.00 bis 22.00 Uhr Adresse : Bambados, Pödeldorfer Straße 174, 96050 Bamberg

Bambados, Pödeldorfer Straße 174, 96050 Bamberg Anfahrt : Das Bambados Bamberg liegt in Oberfranken und ist über die A73 (Ausfahrt Bamberg-Ost) gut zu erreichen. Vor Ort fahren die Buslinien 902 (Stadion) und 920 (Bambados) zum Sauna- und Schwimmbad.

Das Bambados Bamberg liegt in Oberfranken und ist über die A73 (Ausfahrt Bamberg-Ost) gut zu erreichen. Vor Ort fahren die Buslinien 902 (Stadion) und 920 (Bambados) zum Sauna- und Schwimmbad. Preise: 1,5 Stunden: 11 Euro (ermäßigt: 9 Euro); 3 Stunden: 17 Euro (ermäßigt: 14 Euro ); Tageskarte: 20,50 Euro (ermäßigt: 17 Euro ); der Preis versteht sich inklusive Badbenutzung

1,5 Stunden: 11 Euro (ermäßigt: 9 Euro); 3 Stunden: 17 Euro (ermäßigt: 14 Euro ); Tageskarte: 20,50 Euro (ermäßigt: 17 Euro ); der Preis versteht sich inklusive Badbenutzung Website: www.stadtwerke-bamberg.de/bambados

Sauna 5: Aquaria Coburg

Die größte Besonderheit im Aquaria Coburg ist die Grottensauna mit ihrer einzigartigen Gestaltung. Daneben finden sich auch eine finnische Sauna, eine Bio-Sauna, ein Dampfbad und ein Atrium-Lichtbad. Letzteres zeichnet sich in erster Linie durch seine Helligkeit aus.

Öffnungszeiten : Montag 13.00 bis 21.00 Uhr; Dienstag (nur Damen) 11.00 bis 21 Uhr; Mittwoch und Donnerstag 11.00 bis 21.00 Uhr; Freitag, Samstag, Sonntag u. Feiertage 10.00 bis 21.00 Uhr

Montag 13.00 bis 21.00 Uhr; Dienstag (nur Damen) 11.00 bis 21 Uhr; Mittwoch und Donnerstag 11.00 bis 21.00 Uhr; Freitag, Samstag, Sonntag u. Feiertage 10.00 bis 21.00 Uhr Adresse : Aquaria, Rosenauer Straße 32, 96450 Coburg

Aquaria, Rosenauer Straße 32, 96450 Coburg Anfahrt : Das Aquaria Coburg liegt in Oberfranken und ist über die A73 mit dem Pkw sowie vor Ort mit der Buslinie 3 (Aquaria) zu erreichen.

Das Aquaria Coburg liegt in Oberfranken und ist über die A73 mit dem Pkw sowie vor Ort mit der Buslinie 3 (Aquaria) zu erreichen. Preise: 3 Stunden: 14 Euro (ermäßigt: 11,50 Euro); Tageskarte: 16,50 Euro (ermäßigt: 14 Euro)

3 Stunden: 14 Euro (ermäßigt: 11,50 Euro); Tageskarte: 16,50 Euro (ermäßigt: 14 Euro) Website: www.aquaria-coburg.de/

Sauna 6: Fürthermare

In der Sauna-Landschaft des Fürthermare schwitzen die Besucher in mallorquinischem Flair. Von der "Casa del Mar" bis zur "Casa del Fuego" warten unterschiedliche Bereiche auf anspruchsvolle Entdecker und Genießer. Alles in allem bietet Fürthermare zwölf Sauna- und Dampfbäder, die Urlaubsfeeling vom Feinsten ermöglichen.

Öffnungszeiten : täglich 10.00 bis 23.00 Uhr (Einlass bis 22 Uhr)

täglich 10.00 bis 23.00 Uhr (Einlass bis 22 Uhr) Adresse : Fürthermare, Scherbsgraben 15, 90766 Fürth

Fürthermare, Scherbsgraben 15, 90766 Fürth Anfahrt : Das Fürthermare liegt mitten in der Metropolregion Nürnberg und ist bequem über die A73 (Ausfahrt Poppenreuth) oder die Südwesttangente (Ausfahrt Würzburger Straße/Fürth West) zu erreichen. Auch die U1 aus Nürnberg bringt Gäste bis zum Fürthermare (Haltestelle Stadthalle, danach Fußweg von fünf Minuten durch die Flussauen).

Das Fürthermare liegt mitten in der Metropolregion Nürnberg und ist bequem über die A73 (Ausfahrt Poppenreuth) oder die Südwesttangente (Ausfahrt Würzburger Straße/Fürth West) zu erreichen. Auch die U1 aus Nürnberg bringt Gäste bis zum Fürthermare (Haltestelle Stadthalle, danach Fußweg von fünf Minuten durch die Flussauen). Preise: An Wochenenden, in Schulferien und an Feiertagen: 4 Stunden: 27 Euro (Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre: 22 Euro ); Tageskarte 32 Euro (Kinder und Jugendliche: 25 Euro); werktags (gilt nicht an Feiertagen und in den Schulferien): Check Out bis 17 Uhr: 22 Euro (Kinder und Jugendliche: 18 Euro); Check Out nach 17 Uhr: 25 Euro (Kinder und Jugendliche: 20 Euro); Check In nach 21 Uhr: 20 Euro (Kinder und Jugendliche: 17 Euro)

An Wochenenden, in Schulferien und an Feiertagen: 4 Stunden: 27 Euro (Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre: 22 Euro ); Tageskarte 32 Euro (Kinder und Jugendliche: 25 Euro); werktags (gilt nicht an Feiertagen und in den Schulferien): Check Out bis 17 Uhr: 22 Euro (Kinder und Jugendliche: 18 Euro); Check Out nach 17 Uhr: 25 Euro (Kinder und Jugendliche: 20 Euro); Check In nach 21 Uhr: 20 Euro (Kinder und Jugendliche: 17 Euro) Website: www.fuerthermare.de/

Sauna 7: Atlantis Herzogenaurach

In der großen Sauna-Landschaft des Atlantis-Freizeitbads wird Abwechslung groß geschrieben: Die Erlebnisaufgüsse wechseln stündlich. Zudem veranstaltet die Sauna regelmäßig Thementage und Events, die den Besucher überraschen und begeistern. Nach dem Wellness-Abenteuer bietet das angeschlossene Sauna-Restaurant eine Auswahl an gesunden Gerichten und erfrischenden Getränken.

Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 23.00 Uhr; am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen

täglich von 10.00 bis 23.00 Uhr; am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen Adresse : Freizeitbad Atlantis, Würzburger Straße 35, 91074 Herzogenaurach

Freizeitbad Atlantis, Würzburger Straße 35, 91074 Herzogenaurach Anfahrt : Das Freizeitbad mit Sauna liegt im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstädt und ist sowohl mit der Bahnbuslinie Erlangen-Herzogenaurach-Neustadt/Aisch als auch mit dem Pkw über die A3 Nürnberg-Würzburg (Ausfahrt Frauenaurach) zu erreichen.

Das Freizeitbad mit Sauna liegt im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstädt und ist sowohl mit der Bahnbuslinie Erlangen-Herzogenaurach-Neustadt/Aisch als auch mit dem Pkw über die A3 Nürnberg-Würzburg (Ausfahrt Frauenaurach) zu erreichen. Preise: 3 Stunden: 15 Euro; 4 Stunden: 18 Euro; Tageskarte: 20 Euro; darüber hinaus sind 11er (11x kommen und 10x bezahlen)- und Jahreskarten erhältlich

3 Stunden: 15 Euro; 4 Stunden: 18 Euro; Tageskarte: 20 Euro; darüber hinaus sind 11er (11x kommen und 10x bezahlen)- und Jahreskarten erhältlich Website: www.atlantis-bad.de/index.html

Sauna 8: FrankenLagune Hirschaid

Neben zahlreichen Saunen im Innen- und Außenbereich erwarten den Besucher Erlebnisduschen mit Tropenregen, Nebelschauern, Schwallbrausen und Kneippschläuchen sowie Einzel-Whirlpools, die für umfassende Erholung sorgen. Abgerundet wird die in jeder Hinsicht warm eingerichtete Sauna durch große Umkleideräume.

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag 16.00 bis 22.30 Uhr; Mittwoch, Samstag, Sonntag und Feiertage 10.00 bis 22.30 Uhr; Freitag 12.00 bis 23.00 Uhr; Dienstag (Damentag) 10.00 bis 22.30 Uhr; an Karfreitag, am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen; Betriebsurlaub in den letzten beiden Augustwochen

Montag und Donnerstag 16.00 bis 22.30 Uhr; Mittwoch, Samstag, Sonntag und Feiertage 10.00 bis 22.30 Uhr; Freitag 12.00 bis 23.00 Uhr; Dienstag (Damentag) 10.00 bis 22.30 Uhr; an Karfreitag, am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen; Betriebsurlaub in den letzten beiden Augustwochen Adresse : FrankenLagune Hirschaid, Georg-Kügel-Ring 5, 96114 Hirschaid

FrankenLagune Hirschaid, Georg-Kügel-Ring 5, 96114 Hirschaid Anfahrt : Die FrankenLagune Hirschaid liegt im oberfränkischen Landkreis Bamberg und ist über die A73 sowie über die B505 (jeweils Ausfahrt Hirschaid) zu erreichen. Ab der Zugstation Hirschaid sind es zu Fuß nur noch zehn Minuten.

Die FrankenLagune Hirschaid liegt im oberfränkischen Landkreis Bamberg und ist über die A73 sowie über die B505 (jeweils Ausfahrt Hirschaid) zu erreichen. Ab der Zugstation Hirschaid sind es zu Fuß nur noch zehn Minuten. Preise: 2 Stunden: 14 Euro; Tageskarte: 20 Euro

2 Stunden: 14 Euro; Tageskarte: 20 Euro Website: www.frankenlagune.de/

Sauna 9: Südstadtbad Nürnberg

Die vergleichsweise kleine, aber feine und gemütliche Sauna-Landschaft des Nürnberger Südstadtbads verwöhnt den Gast mit verschiedenen Saunen - von der heißen finnischen Sauna bis zum Dampfbad mit hoher Luftfeuchtigkeit ist für jeden Geschmack etwas dabei. Hinzu kommen das Wärme-Entspannungsbecken mit einer Wassertemperatur von 31 Grad Celsius, das idyllische Hamam sowie zwei Erlebnisduschen mit Eisbrunnen und Kaltwasser-Tauchbecken.

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag 10.00 bis 23.00 Uhr (Montag nur Damen); Sonntag und Feiertage 10.00 bis 22.00 Uhr

Montag bis Samstag 10.00 bis 23.00 Uhr (Montag nur Damen); Sonntag und Feiertage 10.00 bis 22.00 Uhr Adresse : Südstadtbad Nürnberg, Allersberger Straße 120, 90461 Nürnberg

Südstadtbad Nürnberg, Allersberger Straße 120, 90461 Nürnberg Anfahrt : Abgesehen von der Anfahrt mit dem Pkw ist das Südstadtbad mit der U1 (Maffeiplatz) sowie den Straßenbahnlinien 6 (Schweiggerstraße), 8 und 9 (Wodanstraße) zu erreichen.

Abgesehen von der Anfahrt mit dem Pkw ist das Südstadtbad mit der U1 (Maffeiplatz) sowie den Straßenbahnlinien 6 (Schweiggerstraße), 8 und 9 (Wodanstraße) zu erreichen. Preise: 2 Stunden: 14,50 Euro (ermäßigt: 12 Euro , Jugendliche 6-17 Jahre: 7,50 Euro ); 4 Stunden: 17 Euro (ermäßigt: 14,20 Euro , Jugendliche: 9,20 Euro ); Tageskarte: 21 Euro (ermäßigt: 19,80 Euro , Jugendliche: 12,50 Euro )

2 Stunden: 14,50 Euro (ermäßigt: 12 Euro , Jugendliche 6-17 Jahre: 7,50 Euro ); 4 Stunden: 17 Euro (ermäßigt: 14,20 Euro , Jugendliche: 9,20 Euro ); Tageskarte: 21 Euro (ermäßigt: 19,80 Euro , Jugendliche: 12,50 Euro ) Website: nuernbergbad.nuernberg.de/suedstadtbad/

Sauna 10: Palm Beach, bayerisches Sauna-Dorf

Der Innenbereich der Palm-Beach-Sauna ist im ägyptischen Stil mit Caldarium, Bergkristall-Sauna, Kleopatra-Schwebebecken, osmanischem Hamam und weiteren Highlights gestaltet. Demgegenüber präsentiert sich der Außenbereich sehr heimatverbunden mit typisch bayerischen Hütten zwischen Bauerngärten, Holzbrunnen und frischen Wiesen für ein uriges Sauna-Vergnügen.

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag und Sonntag 9.00 bis 22.00 Uhr; Freitag und Samstag 9.00 bis 24.00 Uhr

Montag bis Donnerstag und Sonntag 9.00 bis 22.00 Uhr; Freitag und Samstag 9.00 bis 24.00 Uhr Adresse : Kristall Palm Beach, Albertus-Magnus-Straße 29, 90547 Stein

Kristall Palm Beach, Albertus-Magnus-Straße 29, 90547 Stein Anfahrt : Das bayerische Sauna-Dorf Palm Beach liegt im mittelfränkischen Landkreis Fürth und ist über die A9 sowie in der Fortsetzung über die A73 und B14 zu erreichen.

Das bayerische Sauna-Dorf Palm Beach liegt im mittelfränkischen Landkreis Fürth und ist über die A9 sowie in der Fortsetzung über die A73 und B14 zu erreichen. Preise: 2 Stunden: 22,90 Euro (Jugendliche 6-15 Jahre: 18,90 Euro); 4 Stunden 25,90 Euro (Jugendliche: 21,90 Euro); Tageskarte 31,90 Euro (Jugendliche: 25,90 Euro)

2 Stunden: 22,90 Euro (Jugendliche 6-15 Jahre: 18,90 Euro); 4 Stunden 25,90 Euro (Jugendliche: 21,90 Euro); Tageskarte 31,90 Euro (Jugendliche: 25,90 Euro) Website: www.palm-beach.de/

Sauna 11: MainSaunaLand Eibelstadt bei Würzburg

Fünf verschiedene Saunen, eingeteilt in unterschiedliche "Themen", versprechen pure Entspannung. Hervorzuheben sind die Sternenhimmel-Sauna mit tollen Lichteffekten und die rustikale sowie 90 Grad Celsius heiße Blockhaus-Sauna, die im Raum Würzburg einzigartig ist. Des Weiteren können Gäste in den beheizten Außenpool springen, das warme Wasser genießen und den Blick in die herrliche Natur schweifen lassen, die das MainSaunaLand umgibt.

Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag 12.00 bis 22.00 Uhr; Sonntag und Feiertage 10.00 bis 20.00 Uhr; Montag Ruhetag (auch an Feiertagen!); Details zu Ausnahmen sind der Website zu entnehmen

Dienstag bis Samstag 12.00 bis 22.00 Uhr; Sonntag und Feiertage 10.00 bis 20.00 Uhr; Montag Ruhetag (auch an Feiertagen!); Details zu Ausnahmen sind der Website zu entnehmen Adresse : MainSaunaLand, Am Sportpark 2, 97246 Eibelstadt

MainSaunaLand, Am Sportpark 2, 97246 Eibelstadt Anfahrt : Das MainSaunaLand Eibelstadt liegt im unterfränkischen Landkreis Würzburg und ist über die A3 sowie anschließend die B13 (erste Ausfahrt Eibelstadt) zu erreichen.

Das MainSaunaLand Eibelstadt liegt im unterfränkischen Landkreis Würzburg und ist über die A3 sowie anschließend die B13 (erste Ausfahrt Eibelstadt) zu erreichen. Preise: Dienstag bis Samstag: 2 Stunden: 15 Euro; 4 Stunden: 19 Euro; Tageskarte: 21 Euro; Sonn- und Feiertags: 2 Stunden: 16 Euro; 4 Stunden: 20 Euro; Tageskarte: 22 Euro

Dienstag bis Samstag: 2 Stunden: 15 Euro; 4 Stunden: 19 Euro; Tageskarte: 21 Euro; Sonn- und Feiertags: 2 Stunden: 16 Euro; 4 Stunden: 20 Euro; Tageskarte: 22 Euro Website: mainsaunaland.de/

