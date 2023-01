Diese 5 griechischen Restaurants in Bayreuth solltest du kennen

Die griechische Küche kann mehr als Fleisch

kann mehr als Fleisch Bayreuth bietet eine große Auswahl an authentischen Griechen

Wir stellen dir 5 griechische Restaurants vor

vor Griechisches Essen bedeutet Genuss und Lebensart

Wenn es um die griechische Küche geht, dann denken die meisten sofort an Gyros, Bifteki oder Souvláki. Doch die Küche ist weitaus vielfältiger als zunächst erwartet: Sie beinhaltet ebenso eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Gerichten, reichhaltigen Speisen mit Gemüse und leichten Mahlzeiten. Die besten fünf Restaurants in Bayreuth kombinieren diese Faktoren und sorgen für echte kulinarische Highlights. Die Reihenfolge orientiert sich an den Google-Bewertungen.

1. Zum Griechen - der Name ist Programm

Das Restaurant ist laut eigener Aussage der älteste Grieche in Bayreuth. Bereits seit 1979 wird der Betrieb von der Familie geführt, mittlerweile in zweiter Generation. Das Ambiente ist modern, entspannt und lässt wunderbaren mediterranen Genuss zu.

Besonders gut bewertet werden die hausgemachten Köstlichkeiten, die aus einer Mischung traditioneller Rezepte mit modernen Möglichkeiten entstehen. Gönne dir einen Ausflug nach Griechenland und genieße Köstlichkeiten, wie frische griechische Salate, qualitatives Gyros, Calamari oder einen griechischen Wein.

Zum Griechen

Carl-Schüller- Str. 37, 95444 Bayreuth

Telefon: 0921 23432

www.zum-griechen-bayreuth.de

Öffnungszeiten: Montag: 17.00 - 21.30 Uhr. Dienstag: geschlossen. Mittwoch: 17.00 - 22.00 Uhr. Donnerstag: 11.00 - 14.00 Uhr und 17.00 bis 22.00 Uhr. Freitag und Samstag: 17.00 - 22.00 Uhr. Sonntag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 21.30 Uhr.

2. Plaka - traditionelle Gerichte

Das Restaurant ist nach dem griechischen Begriff für Altstadt benannt. Die Verbindung zu Griechenland geht weit über die Speisen hinaus, der Familienbetrieb besteht bereits seit 1988 und überzeugt durch echte Liebe und Leidenschaft für die griechische Küche. Es gibt sowohl köstliche Tagesgerichte als auch wechselnde Wochengerichte.

Alle Speisen werden nach traditionellen Rezepten hergestellt, erhalten jedoch einen modernen Touch. Somit entwickelt man nicht nur das Restaurant, sondern auch die Gerichte stetig weiter. Immer wieder gibt es zu besonderen Anlässen, wie an Weihnachten oder zu Silvester, besondere Karten, die ein echter Gaumenschmaus sind. Ebenso gut bewertet wird die angenehme Atmosphäre und Gastfreundschaft.

Restaurant Plaka

Sophienstraße 18, 95444 Bayreuth

Telefon: 0921 53303

www.plaka-bayreuth.de

Öffnungszeiten: Dienstag - Sonntag: 11.30 - 14.00 Uhr und 17.30 - 21.00 Uhr

3. Bei Niko - griechischer Wein und regionales Bier

In diesem Restaurant findest du moderne, griechische sowie internationale Küche. Die Basis legen traditionelle griechische Gerichte, die mit frischen und gesunden Zutaten hergestellt werden. Die Gaststätte ist eng mit dem Schützenwesen von Bayreuth verbunden und somit eine Art Verbindungspunkt zwischen Griechenland und Bayreuth.

Neben griechischen Weinen gibt es ebenso Bier aus lokalen Brauereien. Die Einrichtung ist authentisch und urig. Neben den köstlichen Hauptgerichten gibt es eine breite Auswahl an warmen Vorspeisen, gemischten Platten und Nachspeisen. Ebenso hat die Speisekarte eine eigene Seite ausschließlich für traditionelle Gerichte.

Bei Niko

Am Schießhaus, 295445 Bayreuth

Telefon: 0921 1501147

www.beinikobayreuth.de

Öffnungszeiten: Montag ist Ruhetag. Dienstag - Freitag: 17.30 Uhr - 22.00 Uhr. Samstag - Sonntag: 11.30 Uhr - 14.30 Uhr und 17.30 Uhr - 22.00 Uhr

4. Restaurant Poseidon - Hotel und Gastronomie

Das Hotel beinhaltet ein eigenes griechisches Restaurant, das sich unweit der Innenstadt befindet. Hier findest du einen Ort, an dem du den Trubel des Alltags hinter dir lassen und mal so richtig entspannen kannst. Es gibt eine reichhaltige Auswahl an hochwertigen griechischen Spezialitäten und erlesenen Weinen.

Der Koch bereitet alle Gerichte nach traditionellen griechischen Rezepten zu und das Angebot ist breit aufgestellt. Übrigens kannst du hier auch Veranstaltungen jeglicher Art feiern und sowohl vom angenehmen Ambiente als auch den köstlichen Speisen profitieren. Neben Fisch und Fleisch gibt es original griechische Suppen, Grillplatten und viele weitere Besonderheiten.

Restaurant Poseidon

Kulmbacher Str. 3, 95445 Bayreuth

Telefon: 0921 1513821

www.poseidon-bayreuth.de

Öffnungszeiten: Montag - Samstag: 11.30 - 14.00 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr. Sonntags ist Ruhetag.

5. Zum Spiro - hausgemachte Spezialitäten

Das Restaurant ist zu einem echten Treffpunkt griechischer Feinschmecker geworden und bietet hausgemachte Spezialitäten. Die Räumlichkeiten sind warm und herzlich eingerichtet. Hier kannst du deine Abende entspannt ausklingen zu lassen. Die Atmosphäre wird als stimmungsvoll und gemütlich beschrieben und in einem südländischen Flair kannst du sowohl griechische Gerichte als auch Weine genießen.

Starte unbedingt mit einer warmen Vorspeise und genieße einen köstlichen griechischen Salat zum Hauptgang. Du erhältst Gyros, frischen Fisch, sowie viele tolle Kleinigkeiten und auch vegetarische Variationen.

Zum Spiro