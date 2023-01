Die 5 besten Döner-Läden in Kulmbach - Diese solltest du probiert haben

Beliebtheit von Döner: Eine Statistik

Wenn es um Döner geht, hat jeder seine eigenen Vorlieben. So mag eine Person Zwiebeln darauf, die andere lieber nicht, und noch eine andere Person bevorzugt scharfe Soße. Das Gute bei Döner-Läden ist, dass man das Gericht in der Regel immer selbst anpassen kann. Bist du in Kulmbach unterwegs, kannst du verschiedene leckere Döner-Läden finden. Wir stellen dir anhand der Google-Bewertungen die besten 5 vor.

Als Klassiker der türkischen Küche ist der Döner auch in Deutschland sehr beliebt. Durchschnittlich werden dem Statistikportal Statista zufolge täglich 400 Tonnen Döner produziert. Pro Jahr werden damit allein in Deutschland rund 2,4 Milliarden Euro an Umsatz generiert. Möchtest du in Kulmbach einen Döner essen, könntest du dies in einem der folgenden 5 Locations tun.

Ganze 4,9 Sterne erhielt der Goldene Spieß in Kulmbach für seine Döner-Gerichte. Eine Nutzerin gibt den Tipp: "Der Jungbullendöner am Mittwoch ist sehr empfehlenswert." Auf der Speisekarte kannst du unter anderem vegetarische Optionen finden sowie den sogenannten "Reaper Döner", einen sehr scharfen Döner.

Adresse: Ob. Stadt 31, 95326 Kulmbach

Ob. Stadt 31, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 11:00 bis 22:00 Uhr. Freitag von 11:00 bis 00:00 Uhr. Samstag von 14:00 bis 00:00 Uhr. Sonntag und Montag von 14:00 bis 22:00 Uhr.

Dienstag bis Donnerstag von 11:00 bis 22:00 Uhr. Freitag von 11:00 bis 00:00 Uhr. Samstag von 14:00 bis 00:00 Uhr. Sonntag und Montag von 14:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 09221 87386

Mit 4,7 Sternen überzeugte IBO’s Döner. Auf der Karte finden sich unter anderem vergünstigte Preise für Schüler*innen. Immer montags ist der Köfte-Teller mit Reis oder mit Pommes sowie das Köfte-Brot im Angebot. Ernährst du dich vegetarisch, kannst du zahlreiche Gerichte wie den Veggie Döner mit Käse oder die Veggie Box Falafel mit frittiertem Gemüse genießen. Von einem Nutzer wird gelobt: "Die Soße, das Brot und die Kombination mit allen anderen Zutaten bilden ein hervorragendes Geschmackserlebnis."

Adresse: Kressenstein 12, 95326 Kulmbach

Kressenstein 12, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10:00 bis 20:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 10:00 bis 20:00 Uhr. Telefon: 09221 9484160

09221 9484160 Webseite: https://www.ibos-doener.de/

Weitere gute Döner-Läden in Kulmbach

Der Babylon-Imbiss in Kulmbach erhielt ebenfalls 4,7 Sterne. Von einem Nutzer wird hervorgehoben: "Man bekommt bestes Fleisch und Zutaten in super frischer und leckerer Qualität." Als Besonderheit kannst du deinen Döner hier in verschiedenen Größen bestellen. So gibt es den Döner Kebab, den Döner Kebab XL oder XXL sowie einen Kinderdöner.

Adresse: Albert-Ruckdeschel-Straße 12A, 95326 Kulmbach

Albert-Ruckdeschel-Straße 12A, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 08:00 bis 19:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 08:00 bis 19:00 Uhr. Telefon: 09221 9661175

09221 9661175 Webseite: https://de-de.facebook.com/ahmed.babylonimbiss/

4,6 Sterne erhielt Keskin Döner. Neben dem klassischen Döner findest du auch vegetarische Optionen. Ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro kannst du dir deinen Döner auch bequem nach Hause liefern lassen. Ein*e Nutzer*in schreibt: "Wer es scharf mag, bekommt hier auch einen super scharfen Döner." Weiter schreibt eine andere Nutzerin: "Frisches Gemüse, selbst gebackenes Brot und sehr lecker gewürztes Fleisch."

Adresse: Aufeld, 95326 Kulmbach

Aufeld, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 09:00 bis 19:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 09:00 bis 19:00 Uhr. Telefon: 0176 24412958

0176 24412958 Webseite: https://keskindoner.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

Mit insgesamt 4,5 Sternen konnte das Sultan Grillhaus überzeugen. Von einem Nutzer wird gelobt: "Da der Imbiss mittlerweile liebevoll hergerichtet wurde, trinkt man auch gerne eine Tasse Tee und nimmt sich Zeit." Neben den typischen Döner-Gerichten kannst du auch eine wechselnde Tagessuppe mit Fladenbrot, Cig Köfte oder Grillspezialitäten wie Lammkoteletts oder einen Hähnchenspieß bestellen.

Adresse: Ob. Stadt 26, 95326 Kulmbach

Ob. Stadt 26, 95326 Kulmbach Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 22:00 Uhr. Freitag bis Sonntag von 11:00 bis 03:00 Uhr.

Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 22:00 Uhr. Freitag bis Sonntag von 11:00 bis 03:00 Uhr. Telefon: 09221 9487853

Fazit

In Bezug auf den eigenen Döner hat jeder andere Vorlieben. Bei welchem Döner-Laden es dir final am besten schmeckt, ist demzufolge nicht vorherzusagen. Dennoch könnte es sich für dich lohnen, einmal einen der laut Google-Bewertungen besten Läden auszuprobieren und dir ein eigenes Bild zu machen.