Die 5 besten Döner-Läden in Kitzingen - Diese solltest du probiert haben

Ein klassischer Döner besteht aus Fladenbrot gefüllt mit in Marinade gewürzten Fleischscheiben vom Drehspieß, Salat, Tomaten, Gurken, Rotkohl und Tsatsiki. In den meisten Läden kannst du bestimmte Zutaten nach Belieben dazu wählen oder abbestellen; außerdem gibt es vegetarische Varianten wie den Falafel-Döner. Wir stellen dir auf Grundlage der Google-Bewertungen die 5 besten Döner-Läden in Kitzingen vor.

Herkunft des Döners und leckerer Döner in Kitzingen

Seinen Ursprung hat der Döner sowie der charakteristische Drehspieß eigentlich in Berlin. Hier erfand ihn Kadir Nurman im Jahr 1972. Seine Erfindung ließ sich jedoch nicht patentieren, weshalb türkische Einwanderer diese aufgriffen. Heute gibt es rund 16.000 Döner Läden in Deutschland. Wir stellen dir 5 von ihnen vor, die du in Kitzingen finden kannst.

1# Mit ganzen 4,7 Sternen überzeugte das MIMO. Ein Nutzer schreibt: "Das Essen wird mit viel Liebe und Leidenschaft zubereitet und das schmeckt man auch." Angeboten werden verschiedene Salate, klassischer Döner, verschiedene Boxen sowie Sandwich-Gerichte. Darunter finden sich auch vegane Gerichte. Eine andere Nutzerin lobt: "Total freundlicher und kundenorientierter Service."

Adresse: Ob. Kirchgasse 12, 97318 Kitzingen

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11:00 bis 00:00 Uhr. Freitag und Samstag von 11:00 bis 01:30 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 00:30 Uhr.

Telefon: 09321 9089997

2# 4,5 Sterne erhielt der Siedler Döner in Kitzingen. Besonderheiten auf der Speisekarte sind der sogenannte "Siedler Drehspieß" und der "Siedler Teller", welche mit einer Käse-Soße serviert werden. Bist du mit Kindern hier, kannst du einen Kinder-Drehspieß oder einen Kinder-Drehspieß mit Weichkäse bestellen. Als Vegetarier*in kannst du ebenfalls etwas finden. In einer Bewertung lobt ein*e Nutzer*in: "Immer frisch, super lecker und gute Qualität."

Adresse: Breslauer Str. 53, 97318 Kitzingen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11:00 bis 21:00 Uhr.

Telefon: 09321 1309427

Weitere lohnenswerte Döner Läden in Kitzingen

3# Mit insgesamt 4,5 Sternen überzeugt das Restaurant Kapadokya. Neben klassischem Döner findest du auch Pizza, Gemüse-Döner, Köfte, Lahmacun oder Pide. Ein Nutzer schreibt: "Sympathische Gastgeber in gemütlichem Ambiente, sehr sauber und empfehlenswert." Deinen Döner kannst du telefonisch oder über die Webseite des Restaurants bestellen.

Adresse: Am Stadtgraben 6, 97318 Kitzingen

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10:30 bis 00:00 Uhr.

Telefon: 09321 1309080

Webseite: https://www.restaurant-kapadokya-kitzingen.de/

#4 Das Beyoglu Döner Kaffee erhielt 4,4 Sterne. Ein*e Nutzerin lobt: "Bester (vegetarischer) Döner im Umkreis! Sehr sauberer Laden und sehr, sehr netter Betreiber." Du kannst also auch als Vegetarier*in etwas Leckeres für dich finden.

Adresse: Kaiserstraße 45, 97318 Kitzingen

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11:30 bis 22:00 Uhr.

Telefon: 09321 927122

Webseite: https://de-de.facebook.com/people/Beyoglu-D%C3%B6ner/100044013528301/

#5 Ebenfalls 4,4 Sterne erhielt das Grillhaus Kitzingen. Für den kleinen Hunger gibt es Pommes, Knoblauchkartoffeln oder gemischten Salat. Außerdem gibt es neben dem klassischen Döner auch Pizza, Couscous und Schnitzel. Hier kann also jede*r etwas für sich finden. Ein Nutzer schreibt: "Saftiges Fleisch, frischer Salat, eine leichte Knoblauchsoße und dazu ein luftiges Brot. Alles perfekt."

Adresse: Falterstraße 13, 97318 Kitzingen

Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 23:30 Uhr.

Telefon: 01573 5343662

Webseite: https://grillhaus-restaurant.business.site/

Fazit - Fünf Döner-Läden und Vielfalt

Die fünf Döner Läden haben ihre Kund*innen mit leckeren Döner-Gerichten und anderen Speisen überzeugen können. Es kann sich also lohnen, einmal in einem dieser Geschäfte seinen Döner zu bestellen. Selbstverständlich gibt es keine Garantie dafür, dass es dir dort auch schmeckt. Am besten ist es jedoch immer, sich selbst ein Bild zu machen.