Die 7 besten Bäcker in Kitzingen - Diese Bäckereien solltest du kennen

Das Bäckerhandwerk in Deutschland: Zahlen und Fakten

Von frischen Brötchen über Brot, Croissants und Brezeln: Beim Bäcker kann jede*r etwas für den eigenen Geschmack finden. Bist du in Kitzingen unterwegs und möchtest dir etwas vom Bäcker holen, könntest du dies in einer der folgenden 7 Bäckereien tun. Die Auswahl basiert auf Google-Bewertungen.

Das Bäckerhandwerk in Deutschland und wo du einen guten Bäcker findest

Dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. zufolge werden jährlich pro Haushalt rund 56 Kilogramm an Brot und Backwaren konsumiert. Insgesamt gibt es 240.800 Frauen und Männer, die in den 9.965 Betrieben des Bäckerhandwerks beschäftigt sind.

Der Gesamtumsatz des Bäckerhandwerks beträgt pro Jahr etwa 14,89 Milliarden Euro. Damit zählt der Bereich zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren Deutschlands. Durch die Zahlen wird klar gezeigt, wie wichtig deutschen Bürger*innen ihre Backwaren sind. Auch in Kitzingen gibt es eine Vielzahl von Betrieben, in denen du dein Brot kaufen kannst.

1# Insgesamt 4,9 Sterne erhielt die Bäckerei Trabert oHG. Der Bäckereibetrieb befindet sich mittlerweile in der fünften Generation und legt sehr viel Wert auf Handarbeit. Die Waren werden aus der Region bezogen und der Sauerteig wird selbst zubereitet. Für Festlichkeiten kannst du Torten und Kuchen bei der Bäckerei bestellen. Mit einem leckeren Kaffee und einer Kleinigkeit kannst du es dir auch in dem gemütlichen Café bequem machen. Es gibt auch die Möglichkeit, dir ein Frühstück zusammenzustellen. Dazu schreibt ein*e Nutzer*in: "Der Service war einfach spitze. Ich habe selten so gut gefrühstückt. Tolle Atmosphäre."

Adresse: Obere Kirchgasse 25, 97318 Kitzingen

Obere Kirchgasse 25, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 05:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 05:00 bis 13:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 05:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 05:00 bis 13:00 Uhr. Telefon: 0 9321 44 52

0 9321 44 52 Webseite: https://baeckerei-trabert.de/

Weitere gute Bäckereien in Kitzingen

2# Mit 4,8 Sternen überzeugte die Fränkische Lebküchnerei. Es handelt sich um ein kleines, familiengeführtes Unternehmen, welches sich besonders durch ihre handgemachten Lebkuchen auszeichnet. Du kannst beispielsweise Lebkuchen mit deinem Firmenlogo bestellen, um deinen Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Geschäftspartner*innen eine besondere Überraschung zu machen. Für besondere Anlässe gibt es Danke-Lebkuchenherzen. Zum Jahreswechsel kannst du hier Kitzinger Eierringe bekommen. Du kannst nicht nur personalisierte Lebkuchen bestellen, sondern je nach Saison auch Zimtsterne, Stollen und Torten genießen. Von einem Nutzer wird verraten: "Sehr lecker, gute Auswahl an Torten, Kuchen und Lebkuchen." Ofenfrische, nach Wunsch personalisierte Lebkuchen kannst du nur von September bis Weihnachten bestellen. Ein Nutzer schreibt dazu: "Dass der Laden nur in der Saison geöffnet ist, steigert die Vorfreude." Honigkuchen und andere Leckereien werden hingegen das ganze Jahr über gebacken und lassen sich in dem kleinen Geschäft in Kitzingen kaufen.

Adresse: Würzburger Str. 1, 97318 Kitzingen

Würzburger Str. 1, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr. Telefon: 09321 1308015

09321 1308015 Webseite: https://fraenkische-lebkuchen.de/

3# Die Bäckerei Gebert erhielt 4,7 Sterne. Auch diese Bäckerei besteht bereits in der fünften Generation. Für jedes der sogenannten "Schatzbewahrer-Brote" gibt es einen speziellen Backtag. So bekommst du beispielsweise die Rauweizendinkel-Stange am Dienstag und Donnerstag frisch, das unterfränkische Landweizenbrot am Mittwoch und das Champagnerroggen-Brot am Freitag. Zu dem Standardsortiment gibt es Bio-Vollkornwaren mit Demeter als Vertragspartner. Von Demeter-Landwirten wird Roggen-, Weizen- und Dinkelgetreide bezogen. In der Bäckerei findest du als Besonderheit fränkische Backwaren wie das Kümmelkipfle oder den Zwetschgenblootz sowie traditionelle Backwaren wie Neujahrsbrezen zum Jahreswechsel. Eine Nutzerin schreibt: "Sehr gute und kompetente Mitarbeiter. Produktpalette und Qualität auch sehr gut."

Adresse: Kaiserstraße 16, 97318 Kitzingen

Kaiserstraße 16, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 6:00 bis 13:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 6:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 6:00 bis 13:00 Uhr. Telefon: 09321 9291918

09321 9291918 Webseite: https://baeckerei-gebert.de/

4# Ganze 4,4 Sterne hat die Fackelmann's Backstube GmbH. Seit 1872 besteht hier eine handwerkliche Backtradition, die nun bereits in fünfter Generation weitergeführt wird. Je nach Saison wird Obst für einige Backwaren von regionalen Bauern bezogen und auch das Mehl kommt aus der Region. In einer Bewertung lobt ein*e Nutzer*in: "Produkte zeichnen sich durch sehr gute Qualität und angemessene Preise aus. Immer einen Besuch wert!"

Adresse: Marktstraße 9, 97318 Kitzingen

Marktstraße 9, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:00 bis 13:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:00 bis 13:00 Uhr. Telefon: 09321 25835

09321 25835 Webseite: https://www.fackelmanns-backstube.de/

Auch diese Bäckereien sind einen Besuch wert

5# Die Google-Bewertungen für die Rösner Backstube belaufen sich auf 4,1 Sterne. Zentral im Herzen Kitzingens gelegen, kannst du sie gut erreichen. In dem Sortiment findest du alles von Broten über Brötchen, Baguettes, Feingebäck, Kuchen, Torten, saisonales Gebäck bis hin zu Sahnedesserts und Snacks. Verschiedene warme Gerichte wie Fleischküchle mit Speckkartoffelsalat oder Schweineschnitzel mit Kartoffelsalat kannst du auch bequem vor Ort genießen. Auch zum Frühstücken kannst du die Rösner Backstube besuchen. Ein*e Nutzer*in verrät: "Geheimtipp ist die obere Etage, wo man sich in Ruhe für ein entspanntes Frühstück hinsetzen kann."

Adresse: Marktstraße 26, 97318 Kitzingen

Marktstraße 26, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:00 bis 17:00 Uhr. Sonntag von 08:00 bis 17:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 07:00 bis 17:00 Uhr. Sonntag von 08:00 bis 17:00 Uhr. Telefon: 09321 929435

09321 929435 Webseite: https://www.roesner-backstube.de/standorte/kitzingen/kitzingen/

6# 3,9 Sterne erhielt die Bäckerei Kiliansbäck. Die Bäckerei eignet sich ideal auch zum Frühstücken. Unter anderem findest du auch ein vegetarisches Frühstück und ein Lachs-Frühstück. Bei schönem Wetter kannst du auch die Sitzplätze im Freien wählen. Kuchen, belegte Brötchen, Snacks und andere Backwaren kannst du dir selbstverständlich auch zum Mitnehmen bestellen. Eine Nutzerin schreibt: "Sehr leckere und gut belegte Brötchen, dazu noch eine freundliche Bedienung." Zudem gibt es einen Drive-in, der einer Nutzerin zufolge von der Straße B8 gut zu erreichen ist.

Adresse: Gewerbegebiet Goldberg, Hoheimer Str. 1, 97318 Kitzingen

Gewerbegebiet Goldberg, Hoheimer Str. 1, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 16:00 Uhr. Sonntag von 07:30 bis 17:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:00 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:00 bis 16:00 Uhr. Sonntag von 07:30 bis 17:00 Uhr. Telefon: 09321 389690

09321 389690 Webseite: http://www.kiliansbaeck.de/

7# Die Bäckerei Grammetbauer überzeugte ebenfalls mit 3,9 Sternen. Brot und Brötchen werden hier nach traditionellen Rezepten selber gebacken. Für die beste Qualität werden Natursauerteige selber hergestellt, Mehl aus fränkischem Qualitätsgetreide gewählt und Stein- oder Meersalz anstelle von Jodsalz verwendet. In der Bäckerei kannst du außerdem vielfältige Gerichte für Mittags genießen, die du vorbestellen musst. Unter anderem gibt es hausgemachte Suppen, Flammkuchen oder Curry-Wurst. Zu dem Frühstück schreibt ein Nutzer: "Besonders das große Frühstück lässt keine Wünsche offen."

Adresse: Königsplatz 3, 97318 Kitzingen

Königsplatz 3, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 13:00 Uhr. Sonntag von 07:00 bis 12:00 Uhr.

Montag bis Freitag von 06:30 bis 18:00 Uhr. Samstag von 06:30 bis 13:00 Uhr. Sonntag von 07:00 bis 12:00 Uhr. Telefon: 09321 9254255

09321 9254255 Webseite: https://grammetbauer.de/standorte/

Fazit: Traditionell, regional, vegan - in Kitzingen gibt es für jeden Geschmack einen Bäcker

Jede der Bäckereien hat ein eigenes, außergewöhnliches Sortiment, welches die Kund*innen überzeugen konnte. Da jede*r einen ganz eigenen Geschmack hat und andere Backwaren bevorzugt, gibt es natürlich keine Garantie dafür, dass es auch dir dort schmeckt. Es könnte sich jedoch lohnen, den Bäckereien einmal eine Chance zu geben und sich selbst durchzuprobieren.