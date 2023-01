Die 5 besten Restaurants in Kitzingen: Traditionslokale und Gaststätten

Die 5 besten Restaurants in Kitzingen

Möchtest du mit Freunden, der Familie, dem Partner oder der Partnerin ein leckeres Essen in Kitzingen genießen, wirst du auf eine riesige Auswahl an Restaurants stoßen. Bevor du lange nach einem guten Restaurant suchen musst, stellen wir dir die Top-5-Restaurants laut TripAdvisor in Kitzingen vor.

Tolle Restaurants in Kitzingen: Diese solltest du nicht verpassen

Platz 1: Die griechische Gaststätte Akropolis

In einem traditionellen griechischen Ambiente werden dir hier landestypische Spezialitäten serviert. Auch mit Kindern kannst du hier problemlos essen gehen, da das Personal sehr kinderfreundlich ist, wie eine Nutzerin schreibt. Von Fleischgerichten vom Grill findest du auf der Speisekarte mediterrane Fischvariationen, klassische Gerichte aus dem Backofen und Gerichte aus der Pfanne. Besonders der Mittagstisch sei sehr preiswert und lecker, schreibt ein Nutzer.

Webseite : https://www.restaurant-akropolis-kitzingen.de/

: https://www.restaurant-akropolis-kitzingen.de/ Adresse : Rosenstraße 14, 97318 Kitzingen

: Rosenstraße 14, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr. Montag ist Ruhetag.

: Dienstag bis Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 22:30 Uhr. Montag ist Ruhetag. Telefon: 09321 6915

Platz 2: Schlemmerei Restaurant & Bar

Suchst du nach einem kulinarischen, abwechslungsreichen Angebot, bist du hier richtig. Die Schlemmerei legt Wert auf frische, regionale und saisonale Zutaten. Es gibt eine wöchentlich wechselnde Speisekarte, auf der du neben nationalen auch internationale Spezialitäten finden kannst. Im Sommer kannst du es dir im Außenbereich gemütlich machen. Eine Nutzerin lobt: "Die Schlemmerei überzeugt durch freundlichen, zuvorkommenden Service, einer unschlagbaren Kombination von Preis und Qualität."

Webseite : https://www.schlemmerei-kitzingen.de/

: https://www.schlemmerei-kitzingen.de/ Adresse : Marktstraße 4, 97318 Kitzingen

: Marktstraße 4, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten : Mittwoch bis Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr.

: Mittwoch bis Sonntag von 12:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 09321 1309181

Platz 3: La Rosa Marco Dragone

Fans von italienischem Essen aufgepasst. Hier wartet italienische Küche mit hausgemachten Nudel- und Fleischgerichten auf dich. Du isst in einem wunderschönen Ambiente, das einfach zum Wohlfühlen einlädt, wie eine Nutzerin schreibt. Ein anderer Nutzer merkt an: "Hervorragende Küche trifft auf fränkisch-italienische Gastfreundschaft."

Adresse : Balthasar-Neumann-Straße 8, 97318 Kitzingen

: Balthasar-Neumann-Straße 8, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten : Donnerstag bis Montag von 18:00 bis 21:00 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag.

: Donnerstag bis Montag von 18:00 bis 21:00 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag. Telefon: 09321 31232

Weitere Restaurants mit leckerem Essen in Kitzingen

Platz 4: Gasthaus zum Einhorn

In einer ruhigen, urigen Atmosphäre kannst du hier verschiedene traditionell fränkische Gerichte wie fränkische Bratwürste oder Schäuferla genießen. Ein Nutzer schreibt: "Im Einhorn gibt es immer Hausmannskost, die schmeckt und reichlich auf dem Teller ist."

Webseite : http://www.einhorn-kitzingen.de/GZE/index.html

: http://www.einhorn-kitzingen.de/GZE/index.html Adresse : Schrannenstraße 20, 97318 Kitzingen

: Schrannenstraße 20, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten : Montag bis Samstag von 17:00 bis 20:45 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 13:45 Uhr und von 17:00 bis 19:45 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

: Montag bis Samstag von 17:00 bis 20:45 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 13:45 Uhr und von 17:00 bis 19:45 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Telefon: 09321 9299822

Platz 5: Casa Konrad

Das Café Casa Konrad liegt im Herzen Kitzingens. Dazu schreibt eine Nutzerin: "Kleiner, aber ordentlicher Innensitzbereich, draußen Sitzplätze auf dem historischen Markt - stimmungsvoll und lebendig". Das wechselnde Angebot ermöglicht es dir, immer wieder etwas Neues zu probieren. Eine Besonderheit sind die täglich wechselnden Kuchenkreationen. Neben Kuchen findest du im Casa Konrad auch süße und herzhafte Kleinigkeiten wie belegte Ciabatta-Brötchen, Tramezzini oder Focaccia. Von einem Nutzer wird das liebevoll angerichtete Frühstück sowie die großen Portionen gelobt.

Webseite : http://casa-konrad.de/

: http://casa-konrad.de/ Adresse : Marktstraße 18, 97318 Kitzingen

: Marktstraße 18, 97318 Kitzingen Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag von 08:00 bis 19:00 Uhr. Montag ist Ruhetag.

: Dienstag bis Sonntag von 08:00 bis 19:00 Uhr. Montag ist Ruhetag. Telefon: 09321 1307620

In Kitzingen haben diese in ihrem Konzept und ihrer Küche sehr verschiedenen Restaurants viele der TripAdvisor-Nutzer*innen positiv beeindrucken können. Es könnte sich also lohnen, den Restaurants eine Chance zu geben und sich selbst einmal durch die Speisekarte zu probieren.

Fazit

Wichtig zu bedenken ist, dass es sich bei den Bewertungen um rein subjektive Meinungen handelt. Was der einen Person sehr gut mundet, schmeckt der anderen so gar nicht. Wir haben alle einen anderen Geschmack, weshalb die Bewertungen keine Garantie dafür sind, dass es auch dir in einem der Restaurants schmeckt. Dennoch könnte es sich lohnen, sich seine eigene Meinung zu bilden und vielleicht unter den vorgestellten Restaurants sein neues Lieblingsrestaurant zu entdecken.

